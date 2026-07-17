Felice Tufano a IVG: tra Sampdoria, Savona, Vado e Nazionale

Da Savona al Vado, passando per la Sampdoria e il calcio dei giovani. Felice Tufano è stato protagonista di un’ampia intervista a “Parliamo Mondiale”, trasmissione di IVG Sport condotta dal collega Claudio Nucci, nella quale l’allenatore ha affrontato diversi temi legati al calcio ligure e al suo percorso professionale. Sul futuro manca ancora l’ufficialità da parte del club, ma per mister Tufano si prospetta una stagione alla guida della Primavera blucerchiata.

Parlando del nuovo tecnico del Celle Varazze, Alberto Corradi, Tufano ha voluto sottolinearne il valore: “È vero che è la sua prima esperienza da primo allenatore in categoria, ma parliamo di una persona con un bagaglio calcistico notevole, tutt’altro che inesperta. La rosa è stata costruita con giocatori di categoria, scelti per disputare un campionato importante”.

Un passaggio particolare è stato dedicato proprio al Savona e alla recente fusione con il Legino: “Non conosco nei dettagli tutto quello che sta accadendo, ma osservandolo da tifoso mi sembra che il Savona si stia muovendo nella maniera corretta. Non sta pensando soltanto a vincere il campionato, ma anche a prepararsi per il futuro. È importante arrivare nelle categorie superiori essendo già pronti, altrimenti si rischia di fare un passo più lungo della gamba. Credo che il Savona stia lavorando sulla sostenibilità, creando basi solide su cui costruire qualcosa di importante”.

Tufano ha poi parlato anche del Vado e della scelta di affidare la panchina a Matteo Pastorino, tecnico che conosce bene: “È una persona che stimo tantissimo e sono davvero contento che possa giocarsi questa opportunità in una categoria così importante. Ha costruito insieme alla società una squadra competitiva, organizzata e intensa. La promozione è sfumata per pochissimo e fino a quattro giornate dalla fine molti avrebbero puntato sul Ligorna per la vittoria del campionato. Gran parte del merito è suo e del suo staff. Credo che il Vado abbia fatto un’ottima scelta affidandosi a un tecnico di alto livello, molto preparato, che sa cosa vuole e riesce a trasmetterlo ai suoi giocatori”.

Sempre riguardo al Vado, questa volta come rumor delle settimane passate, è arrivata una netta smentita di un suo eventuale coinvolgimento nel progetto: “Non sono mai stato contattato né chiamato per alcun ruolo, smentisco categoricamente”. Diverso il discorso per il Ligorna: “Abbiamo avuto una chiacchierata importante. Ero tra i profili valutati per la panchina, poi la società ha fatto altre scelte, assolutamente rispettabili. Ci siamo confrontati, abbiamo capito la situazione e siamo rimasti in ottimi rapporti. Quest’anno ho ricevuto diverse offerte importanti”.

Ma è alla Sampdoria che Felice Tufano ha voluto dare la precedenza: “Io non avrei mai detto di no alla Sampdoria. Ho sempre dato una priorità alla Sampdoria. Ho parlato con altre società, ma sempre mettendo al corrente il nostro responsabile. Mi reputo una persona corretta: chi mi ha dato la possibilità di lavorare merita rispetto”.

“Sono arrivato in una situazione complessa, molti ragazzi tesserati erano andati via e probabilmente il settore giovanile viveva uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Ho accettato senza problemi, facendo il mio lavoro e cercando di dare il massimo. Credo che la cosa sia riuscita bene visto l’esito finale per ridare linfa alla cantera blucerchiata – continua -. I playoff con l’Under 17? Nessuno avrebbe scommesso un euro su questo risultato, ma io ho sempre detto che il lavoro paga. Abbiamo tirato fuori le potenzialità di ragazzi che forse non avevano ancora piena consapevolezza delle loro possibilità. Vederci giocare era piacevole. Siamo andati su tutti i campi a giocarcela a viso aperto contro Juventus, Torino, Parma e altre squadre importanti”.

Secondo Tufano il percorso di ricostruzione delle giovanili della Sampdoria deve essere basato sulla pazienza: “Non è facile ricostruire, ci vuole tempo e in alcuni casi anche anni. Puoi parlare delle difficoltà e di tutto quello che è successo, ma resti sempre alla Sampdoria. Il blasone è importante e bisogna saperlo rappresentare. Bisogna vivere stagione dopo stagione, cercando sempre di alzare un po’ di più l’asticella”.

Tra i tanti spostamenti a commentare il mondiale, c’è stato anche spazio per parlare della nostra nazionale che anch’essa dovrà affrontare un importante iter di ricostruzione: “Servono coraggio, coerenza e sostenibilità. È vero che viviamo in un Paese dove basta poco per scatenare critiche e dove tutti si sentono in diritto di parlare di calcio e dare giudizi, quindi è sicuramente più complicato rispetto ad altre realtà. Il commissario tecnico era un allenatore formato dalla Federazione e credo che questo modello possa essere portato avanti. Non è semplice, anche perché oggi quasi tutte le nazionali scelgono tecnici con un passato più da club che da federazione. È cambiato il modo di ragionare e di gestire le squadre. Ma ha una conoscenza a 360 gradi del loro valore umano e tecnico e questo rappresenta un vantaggio enorme quando si tratta di fare le scelte definitive per puntare a traguardi importanti. Credo che questa sia la vera forza di un commissario tecnico formato all’interno della Federazione.”

Tufano ha commentato anche la suggestione Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana: “Sinceramente non ci ho mai creduto. Continuiamo a parlare degli allenatori, ma secondo me in questo momento manca la qualità dei giocatori. In alcuni ruoli fondamentali in Italia ci sono sempre più stranieri. I top club hanno rose composte in gran parte da giocatori stranieri e diventa difficile trovare alternative di livello”.

Infine un passaggio dedicato ai tanti giovani allenati nel corso della carriera. Da Obert a Siatounis, passando per Yepes, Giordano, Brentan, fino a profili come Raspadori, Kean e Icardi: “Sono ragazzi che si sono ritagliati uno spazio importante, ma ce ne sono tanti altri che stanno ancora maturando”.Tra questi anche Montevago e Conti: “Stanno facendo percorsi diversi, ma quasi tutti stanno giocando nei professionisti”.

“Non c’è scudetto che tenga rispetto alla gratificazione di vedere un ragazzo che hai allenato realizzare il proprio sogno. Per me ogni ragazzo che esordisce tra i professionisti vale come uno scudetto. È quello che metto in bacheca: i ragazzi che hai aiutato, formato e preparato ad arrivare al calcio dei grandi”, chiosa.