FdI, Invernizzi: “Partito vivo e radicato”. E su Cavallo: “Commenti di chi ha preso un’altra strada non mi interessano”

Provincia. “Un congresso rappresenta il momento più alto della vita democratica di un partito. È il momento del confronto, delle idee, della partecipazione. Ed è proprio per questo che la presenza di due candidati ha rappresentato motivo di soddisfazione e non di preoccupazione”. Così – ai microfoni di IVG – il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi commenta l’esito del congresso provinciale che ha portato Filippo Marino al timone del coordinamento provinciale del partito di Giorgia Meloni.

Per Invernizzi, “significa che Fratelli d’Italia è un partito vivo, radicato, che continua a crescere e che è capace di esprimere una classe dirigente sempre più ampia. Il giorno del congresso ciascuno di noi ha fatto una scelta e il giorno dopo con la nomina di Filippo Marino quella scelta ha lasciato spazio all’unità del partito. Perché il vero vincitore deve essere Fratelli d’Italia. E con Fratelli d’Italia dovrà vincere tutta la nostra provincia”.

Ma se da un lato Invernizzi traccia un bilancio positivo del congresso provinciale, dall’altro lato l’ex coordinatore savonese di Fratelli d’Italia Claudio Cavallo lancia una frecciatina al capogruppo in Regione. In particolare Cavallo, uscito in polemica da FdI nel luglio 2025 per poi sposare la causa di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, ha recentemente commentato la vittoria di Marino con un post su facebook. Nel messaggio di congratulazioni, Cavallo non aveva lesinato frecciate velenose verso la dirigenza del ponente (con il richiamo indiretto proprio al consigliere regionale Rocco Invernizzi) e verso i “potenti a Roma”, rivendicando la propria vittoria “netta” nel precedente congresso del 2023.

Invernizzi – sollecitato a commentare il post di Cavallo – evita lo scontro diretto e liquida la questione tagliando corto: “La politica è una competizione, ma non deve mai trasformarsi in una contrapposizione personale. Noi abbiamo un obiettivo molto più grande delle nostre legittime ambizioni individuali: costruire una provincia più forte, una Liguria più forte e un’Italia ancora più forte. E con la nomina del coordinatore provinciale Filippo Marino. facciamo in modo che questo congresso venga ricordato come il momento in cui Fratelli d’Italia della provincia di Savona ha scelto di guardare avanti. I commenti di chi ha scelto un’altra strada non mi interessano, io da subito mi sono messo a disposizione di tutto il nuovo coordinamento provinciale per creare una squadra vincente per la nostra provincia”.