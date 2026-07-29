Fabio Tobia entra nella Sampdoria: sarà il nuovo coordinatore tecnico delle attività di base

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto congiunto tra Savona e Legino era stato preannunciato che nel futuro di mister Fabio Tobia ci sarebbero state importanti novità. In quei giorni, però, non era ancora possibile svelare nulla.

Oggi, invece, è arrivata l’ufficialità: per Tobia si aprono le porte della Sampdoria, ha firmato un accordo annuale. Ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico delle attività di base, mentre il coordinamento delle attività di base resterà affidato a Giulio Attardi. Come responsabile del settore giovanile ci sarà ancora Christian Puggioni.

Un’importante opportunità professionale per l’ex tecnico verdeblù, in possesso del patentino UEFA A e del diploma da responsabile di settore giovanile, che per anni al Legino è stato una colonna portante nella crescita della storica società, dalla prima squadra fino a tutto il settore giovanile.