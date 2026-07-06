Ex minigolf a Celle, il sindaco Beltrame: “Deturpato da comportamenti incivili”

Celle Ligure. Cartacce, bottigliette di plastica, lattine tra le aiuole e il manto erboso sempre ben curato. Tutti se lo ricordano come il “Minigolf”, poi la trasformazione in parco per i più piccoli. Ora, questa zona nel cuore dei Piani, finisce sotto la lente di ingrandimento.

Degrado. A intervenire è il sindaco, Marco Beltrame. “Questa è la condizione in cui viene lasciato quotidianamente il parco ex minigolf. Un luogo pubblico che dovrebbe essere vissuto e rispettato da tutti viene invece deturpato da comportamenti incivili. – sottolinea il primo cittadino – È giusto che i giovani abbiano spazi dove incontrarsi e divertirsi, ma ciò non può tradursi in degrado, schiamazzi, bestemmie e disturbo della quiete pubblica”.

I residenti si lamentano: “Ricevo continuamente segnalazioni da parte dei cittadini che chiedono un intervento. Come Amministrazione faremo la nostra parte, ma il vero problema resta la totale mancanza di rispetto per i beni comuni e per la comunità. Per questo motivo, – spiega e avverte il primo cittadino – nei prossimi giorni saranno visionate quotidianamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Chi verrà identificato mentre compie atti di vandalismo o abbandona rifiuti sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni, secondo quanto previsto dalla legge”.

Il sindaco prosegue: “Rivolgo infine un appello alle famiglie: il rispetto per gli altri e per i luoghi pubblici nasce prima di tutto dall’educazione. Solo con la collaborazione di tutti possiamo restituire decoro e sicurezza ai nostri spazi comuni. Questa situazione non è più tollerabile. È il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità”.