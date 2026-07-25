Esce “Libera”, l’album d’esordio della cantante loanese Francesca Lina Valente: all’interno l’emozionante omaggio a Janira D’Amato

Loano. “Non ho intenzione di adattarmi ad un mondo ingiusto”. Con la determinazione di chi non vuole scendere a compromessi, la diciassettenne loanese Francesca Lina Valente ha da poco lanciato “Libera”, il suo atteso album d’esordio.

Già disponibile su Spotify, il disco è un viaggio attraverso i mille volti di una generazione: tra fragilità, riscatto e la voglia irrefrenabile di cambiare le cose. Un album maturato dopo mesi di lavoro in studio, che racchiude l’evoluzione vocale, artistica e umana di una delle voci più promettenti della nuova scena musicale ligure e italiana.

“Ogni pezzo del disco racconta una storia diversa, come tanti volti di una sola personalità: la fragilità, la ribellione, la forza, la tristezza, ma soprattutto la speranza e il desiderio profondo di cambiare il mondo che ti circonda – racconta Francesca Lina Valente -. Quando ti rendi conto che nulla sembra fatto su misura per te, capisci che non hai alcuna intenzione di adattarti ad un mondo ingiusto. Per me questo album rappresenta la scelta di raccontarmi con sincera vulnerabilità e mettere a nudo le mie emozioni. È il mio primo album e rappresenta il primo grande scalino verso un sogno sempre più grande”.

L’album prende il nome da “Libera”, un brano dall’intenso valore emotivo e sociale con cui Francesca Lina ha saputo emozionare il pubblico durante la sua recente esibizione in Piazza Italia a Loano, in occasione del Festival Internazionale Live. La canzone è un accorato omaggio dedicato a Janira D’Amato, la giovane di Pietra Ligure vittima di femminicidio nel 2017. Sul palco, alla presenza dei genitori di Janira, l’artista loanese ha trasformato la musica in un grido di speranza e di lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

Il nuovo album racchiude il percorso emotivo di Francesca Lina: dalla ricerca di se stessi oltre la propria corazza in “Hold Me Close”, alla presa di coscienza di un amore deludente ma da cui trovare la forza di ripartire in “Estranei” (brano che vede Francesca autrice del testo), passando per la toccante dedica alla nonna scomparsa con la promessa di un legame eterno in “Sempre con me”. Completano il disco “Contatto”, “Live Out” e “Stacco”, brani che esplorano la curiosità verso l’ignoto, l’accettazione del proprio lato oscuro e la rinascita attraverso un nuovo sentimento.

L’uscita del disco arriva nel corso di un periodo straordinario per Francesca Lina. Infatti, è di pochi giorni fa il prestigioso incontro artistico con Rebecca Ferguson, star internazionale del soul-pop britannico. Dopo aver aperto il concerto della cantante inglese al festival “Dal Mississippi al Po” a Cortemaggiore, Francesca Lina ha duettato con lei sia sul palco piacentino sia durante la tappa loanese sulle note di “Nothing Real But Love”. Un’intesa artistica suggellata dalle parole di grande stima della stessa Ferguson, che ha definito la giovane cantante “un grande talento, con un’anima speciale e la capacità unica di fare sua ogni canzone”. Un’estate ricca di grandi palcoscenici per l’artista, che lo scorso 4 luglio ha anche aperto il concerto di Ivana Spagna, sempre a Loano.

Il progetto “Libera” si inserisce in una carriera che, nonostante la giovane età dell’artista loanese, vanta già tappe di assoluto rilievo: nel 2025 il primo posto nella classifica nazionale degli indipendenti con il singolo “Sempre con me”, le finali al Premio Mogol e al Premio De André, la semifinale al San Marino Eurovision Song Contest e le aperture dei concerti di colossi della musica come la Premiata Forneria Marconi (PFM) e i Level 42.

Nata a Savona nel 2008 e residente da sempre a Loano, Francesca Lina Valente è un’artista completa: cantante, ballerina e attrice. Parallelamente agli studi presso il Liceo Musicale “Giordano Bruno” di Albenga (dove approfondisce canto lirico e chitarra), vanta importanti esperienze nel mondo del musical — tra cui la partecipazione al pluripremiato show “Freak”al Teatro Nazionale di Milano — e borse di studio internazionali nella danza (tra cui le audizioni superate per la Joffrey Ballet School di New York).

Prodotto e arrangiato in collaborazione con il collettivo artistico Altermagica Music Art Ensemble, l’album vede alla produzione musicale, composizione e arrangiamento Luca Ghiglino, la co-produzione di Enrico Valente, il contributo chitarristico e creativo di Alessio Nicolò e la scrittura dei testi e la visione artistica di Francesca Lina Valente.