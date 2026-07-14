Ennesimo incidente in A10: maxi tamponamento prima di Genova

Aggiornamento ore 11.30 – L’aggiornamento di Aspi: “Alle ore 11:15 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 1+800, all’interno della galleria Coronata Est. Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Genova e si registrano 9 km di coda per traffico congestionato. Agli utenti provenienti da Savona e diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova Prà, percorrere la viabilità cittadina e rientrare a Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova”.

Genova. Ancora una mattinata di passione per le autostrade genovesi. A causa di un incidente, infatti, è stato chiuso il tratto di A10 tra Genova Aeroporto e il bivio l’A7. L’incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica, è avvenuto nella galleria Coronata Est, e ha visto diversi veicoli coinvolti in un maxi tamponamento a catena.

Un camion ha perso il carico sulla carreggiata. E’ stata poi soccorsa una persona, ferita non gravemente e trasportata in ospedale in codice giallo.

Sulla tratta si stanno verificando pesanti disagi, con code verso Genova di almeno 6 chilometri in aumento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Gli utenti provenienti da Savona e diretti a Genova devono uscire a Genova Aeroporto, percorrere la viabilità cittadina e rientrare a Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.

Agli utenti provenienti da Savona si consiglia in alternativa di anticipare l’uscita a Genova Prà, con rientro a Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.