Energia e buone pratiche di cooperazione, l’assessore regionale Paolo Ripamonti incontra i colleghi di Veneto e Lombardia

​Liguria. Oggi l’assessore all’energia Paolo Ripamonti ha incontrato​ a Venezia l’assessore della Regione Veneto Massimo Bitonci e​, a Milano, l’assessore della Regione Lombardia Massimo Sertori​, nell’ambito di una serie di confronti istituzionali dedicati ai temi ​e​nergetici e ambientali.

Gli incontri hanno rappresentato un’occasione di approfondimento e di scambio di esperienze sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione alle politiche energetiche e alle buone pratiche sviluppate nei rispettivi territori.

​”Sono molto soddisfatto della giornata di oggi​, perché ha permesso un confront​o con l’assessore Massimo Bitonci, nella sede della Regione Veneto a Venezia, e con l’assessore Massimo Sertori, ​nella sede regionale di Milano, su temi strategici per il settore energetico​ – ha detto Ripamonti nel corso delle visite istituzionali – È stata ​l’occasione per condividere esperienze, approfondire le politiche messe in campo nei rispettivi territori e confrontarci sulle migliori pratiche”​.

“Ringrazio​ pertanto gli assessori per la disponibilità e l’accoglienza. Il dialogo e la collaborazione tra Regioni rappresentano un valore aggiunto perché permettono di mettere a sistema competenze, esperienze e soluzioni concrete, rafforzando la capacità delle istituzioni di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini, imprese ed enti locali”.