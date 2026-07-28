Edilizia scolastica, lavori per sicurezza e inclusione all’Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio

Alassio. A seguito dello scorrimento della graduatoria del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), relativa all’erogazione di contributi in favore degli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione — in attuazione del decreto ministeriale 21 novembre 2025, n. 229 — la Provincia di Savona è risultata ammessa a un nuovo finanziamento.

Il contributo, pari a 150.000 euro, è destinato al progetto di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche mediante la sostituzione di un ascensore presso l’Istituto di I’I.S.S. “Giancardi–Galilei–Aicardi” di Alassio. L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Si tratta di opere fondamentali per l’innalzamento qualitativo degli ambienti scolastici che, oltre a rispondere a specifici obblighi normativi, rappresentano un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale e autonomia. L’intervento consentirà infatti di garantire piena accessibilità agli spazi scolastici, promuovendo pari opportunità per studenti e personale, attraverso la rimozione delle barriere fisiche e culturali.

Lo stabile di via Neghelli ad Alassio, sede della Sezione Alberghiera dell’I.S.S. “Giancardi–Galilei–Aicardi”, è già stato interessato, nel triennio 2023–2025, da un importante intervento di adeguamento sismico che ha coinvolto l’intera struttura. Le opere, concluse in anticipo e con esito positivo, hanno comportato una spesa di circa 1.350.000 euro, al netto dell’IVA, interamente finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).