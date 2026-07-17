Ecco il Grande Ferragosto di Savona alle Fornaci: dj set e karaoke con Luca Galtieri, Rudy Mas dj e Giacomo Aicardi

Savona. Ormai è tempo, torna il Grande Ferragosto di Savona, come sempre allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, quest’anno in programma sabato 15, per iniziativa di Comune di Savona, Ente Fiera di Confcommercio e Sib, il sindacato balneari, con l’apporto determinante dell’Ufficio territoriale di Savona dell’Autorita’ Portuale, retto da Paolo Canavese.

Dice Elisa Di Padova, vicesindaco e assessori agli Eventi del Comune: “E’ un appuntamento ormai irrinunciabile, punta di diamante della serie di eventi sul fronte mare”.

La serata, con inizio alle 22, sarà condotta da Luca Galtieri, storico inviato di Striscia la notizia e in prima linea con Tgevents Television, in onda su un network nazionale che si avvale di un circuito di oltre 60 emittenti.

Sarà una serata a più riprese, con due dj, dj Enzo e Rudy Mas, come sempre sul palco per gli eventi di Ferragosto e Capodanno, artista poliedrico di fama internazionale.

La novità’ di quest’anno è rappresentata dal karaoke di Giacomo Aicardi, che farà cantare tutta la spiaggia, reduce dai tanti appuntamenti sulle piazze liguri e con un nutrito seguito tutto suo.

Ci sarà posto anche per alcuni interpreti, come “Quelle di un certo peso”, cioè la leader storica Fabiana Parlato con Katia Picasso, che interpreteranno “Fregatene e sorridi”, e Marco Anelli, vincitore di un Disco per l’estate.

Certamente toccherà a Rudy Mas e Luca Galtieri chiudere la serata, con la direzione artistica di Marco Dottore e la consulenza della compagnia “Nati da un sogno”.

Elisa Di Padova conclude per inquadrare la serata in un ambito che va oltre il pur elevato valore dello spettacolo: “Saremo allo Scaletto delle Fornaci, un luogo splendido, per tre motivi di cui andiamo orgogliosi. Siamo su una spiaggia libera e quindi accessibile a tutti, celebriamo la Bandiera Blu ottenuta anche quest’anno e soprattutto ci troviamo su una spiaggia di cui possono usufruire gratuitamente i disabili per l’intera stagione”.