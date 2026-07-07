Eccellenza, tris di novità per l’Albissole

Prosegue senza sosta il mercato dell’Albissole, impegnata nella costruzione della rosa che mister Cattardico avrà a disposizione per il campionato di Eccellenza 2026/2027.

Per il reparto arretrato la società è lieta di annunciare il ritorno di Matteo Rolandi, difensore centrale classe 2006, già protagonista in maglia biancoceleste nella stagione 2024/2025. Dopo l’ultima annata vissuta tra Millesimo e Savona, Matteo torna ad Albissola con entusiasmo ed esperienza.

Bentornato Matteo!

Si rafforza anche il reparto offensivo con l’arrivo di Steaven Pescio, classe 2007, cresciuto nei vivai di Vado e Legino. Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata della Juniores del Legino, culminata con la conquista del campionato e della finale regionale, contribuendo al prestigioso percorso che ha portato la formazione savonese alla ribalta nazionale.

A centrocampo approda invece Cristian Bonanni, classe 2008, proveniente dal settore giovanile del Vado F.C. Giovane di qualità e prospettiva, Cristian arriva in biancoceleste dopo essersi distinto nell’ultima stagione con la formazione rossoblù, pronto a mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra.