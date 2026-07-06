Eccellenza: oggi apre la finestra per le iscrizioni, la Voltrese ci prova

Se all’inizio della scorsa settimana trapelava sfiducia totale dall’ambiente Voltrese circa l’iscrizione al campionato di Eccellenza, oggi la situazione resta complicata ma è leggermente diversa. Un tema che tiene banco in provincia visto che la società “beneficiaria” di un’eventuale rinuncia sarebbe il Savona, primo nella lista d’attesa di eventuali ulteriori ripescaggi.

Pare infatti che il club stia comunque provando a trovare la quadra per partecipare al massimo campionato regionale. Permanenza in categoria, tra l’altro, mantenuta con le unghie e con i denti vincendo ai playout contro la San Francesco Loano. Il club non avrebbe ancora preso una decisione in merito e starebbe ancora valutando la situazione. Quel che è certo è che non c’è molto tempo ancora visto che oggi, 6 luglio, apre la finestra per l’iscrizione al campionato.

Sul piatto, anche le riflessione su come poi si potrà affrontare concretamente il campionato. Al momento, stando alle ufficialità, non è stato logicamente ancora scelto l’allenatore. D’altronde, prima bisogna avere le idee chiare sulla categoria. Inoltre, molti giocatori si sono accasati altrove. A una ventina di giorni scarsa dall’inizio delle preparazioni estive, tutte le altre squadre stanno “chiudendo” le rose e il rischio è di trovare pochissimi giocatori di categoria ancora senza una squadra.