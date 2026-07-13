Eccellenza, la Cairese sprinta per Capra e annuncia un nuovo portiere

Potrebbe arrivare intorno alla metà di questa settimana la fumata bianca più attesa di un’estate non particolarmente frizzante di calciomercato. La Cairese sembra a un passa dal poter annunciare l’arrivo di Edoardo Capra.

Il fantasista ex Finale, Vado e Cella Varazze era stato anche nelle mire del Savona, ma pare che il Vecchio Delfino abbia deciso di puntare su altri profili. Si era parlato anche di un possibile interesse dall’estremo ponente (Virtus Sanremese) ma al momento il club del presidente Boveri pare in pole.

Capra scenderebbe di categoria dopo tanti anni in Serie D. Ritroverebbe Pietro Buttu, l’allenatore con cui vinse l’Eccellenza con i colori del finale.

Intanto, il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe 2007 Edoardo Barroero. Arriva in gialloblù dopo una lunga esperienza nelle fila della Sanremese, con alle spalle anche alcune presenze con la San Francesco Loano in Eccellenza.