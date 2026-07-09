Eccellenza, gli uomini e le donne della Carcarese: ecco gli oltre 20 soci del club biancorosso

La Carcarese ha presentato ieri il nuovo presidente Dino Vercelli oltre ai progetti e alle aspirazioni per il futuro (qui la conferenza). Il numero uno uscente Alessandro Ferrero sarà vicepresidente, con lui anche oltre 20 soci.

Ed è questa la seconda grande novità: il consiglio della Carcarese non sarà più composto da poche figure, bensì da una ventina di soggetti che verseranno un contributo annuale, rendendo la società economicamente più virtuosa e sostenibile. Un modello raro, se non unico, nel calcio locale italiano che vede un gruppo di imprenditori del territorio farsi avanti in prima persona per il bene della società del proprio paese, la maggior parte di essi infatti si occuperà di un settore di competenza.

Nel dettaglio, ecco come sono state suddivise le deleghe: Edoardo Gandolfo e Alessandro Ferrero si occuperanno della Prima Squadra e U21; Giacomo Sardo, Walter Belcio e Thomas Comparato del settore giovanile; Fulvio Florean del rapporto con le istituzioni e comparto marketing; Stefano Quaini e Manlio Venturino dell’area sanitaria; Mirko Ricchebuono e Artan Bejaj del miglioramento della struttura; Marco Ierdi, Davide Dolcezza e Diego Capizzi del rapporto con la tifoseria; Laura Forte dell’area food e ristoro; Mario Tabbiani delle iniziative di natura sociale; Donatello Borrelli della segreteria; Claudio Sesena del rapporto con la Siae; Luciano Macciò dello sviluppo del Brand.

Nei prossimi giorni verranno presentate ulteriori figure che andranno a rafforzare l’organizzazione della società, in particolar modo per quanto concerne il settore giovanile.

Il nuovo direttivo, inoltre, ha deciso di confermare nei ruoli operativi la squadra che ha ben figurato nelle ultime stagioni, in particolare modo il direttore generale Roberto Abbaldo, il direttore sportivo Matteo Giribone, il responsabile organizzativo del settore giovanile Leonardo Vargiu e la responsabile dell’area comunicazione Giorgia Scalise.

Segue l’organigramma completo della società.