Eccellenza, Carcarese: torna Dino Vercelli, è lui il nuovo presidente

Cambio al vertice per la Carcarese. Il nuovo presidente è l’avvocato Dino Vercelli. Si tratta di un ritorno visto che aveva guidato il club dal 2019 al 2022. Durante il suo mandato, era arrivata la vittoria della Prima Categoria con mister Chiarlone. Ora ritrova una società che si appresta a disputare il secondo anno di Eccellenza. Alessandro Ferrero rimane in qualità di vicepresidente insieme a Edoardo Gandolfo.

Dino Vercelli: “Siamo un club stabile in cui non c’è soltanto il presidente. Io e Alessandro Ferrero siamo amici. La Carcarese è attrattiva perché c’è un lavoro che prosegue da 7 anni col concetto di lavoro di squadra. Questo club è un gruppo che lavora in modo coeso e non legato solo al presidente“. Il dg Roberto Abbaldo: “Puntiamo al riconoscimento di Scuola Calcio élite già nella prossima stagione. Sarò appagato quando vedrò i miei bimbi esordire in prima squadra. Per pensare alla Serie D, bisogna prima avere un settore giovanile importante. Il Lascaris è un esempio: una squadra che andrà in Serie D con tutti i ragazzi cresciuti nelle sue giovanili”. Tra le notizie emerse nella conferenza stampa: il campo di San Giuseppe sarà pronto per la nuova stagione, la formazione Under21 verrà nuovamente allestita – a breve verrà comunicata la nuova guida tecnica al posto di mister Simone Testa – e in cantiere c’è anche un progetto di inclusione che prevede la creazione della squadra Carcarese Special.

Abbaldo: “Ampliato numero di soci, vogliamo essere forti in campo e fuori”

L’introduzione del dg Roberto Abbaldo: “Negli ultimi anni abbiamo raggiunto gli obiettivi: risistemato la situazione debitoria, costruito un settore giovanile con tutte le leve e portato la squadra in Eccellenza, dove Carcare merita di essere. Abbiamo deciso di diventare una squadra forte non solo in campo ma anche fuori. Abbiamo costituito un’area soci molto importante. I nuovi soci avranno deleghe per poter far bene in tutti i settori della società. La nuova struttura societaria dovrà mettere in sicurezza il club nei prossimi anni. Non vogliamo un club con un solo finanziatore ma con tanti soci proprio per garantire il futuro. Il progetto del campo di San Giuseppe è un progetto su cui ci stiamo dedicando anima e corpo. Sarà pronto per l’inizio della prossima stagione. I nostri ragazzi potranno calcare un campo storico dove si svilupperà un progetto sociale: nascerà la Carcarese Special per integrare i ragazzi diversamente abili nell’ambito della pratica sportiva”

Alessandro Ferrero: “Volevamo l’Eccellenza e il derby con la Cairese”

Alessandro Ferrero, ormai ex presidente, afferma: “Lascio questo incarico per motivi familiari. Sono stati quattro anni intensi in cui abbiamo portato la Carcarese in Eccellenza per rifare il derby con la Cairese. Poi però loro sono andati in Serie D e il derby non si è fatto. Quest’anno però ci sarà. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. Tutti i tifosi che ci hanno aiutato da fuori e tutti coloro che ci hanno aiutato anche come volontari. Non esco dalla società, darò una mano al club. Sono cresciuto biancorosso e morirò biancorosso. Auguro a Dino di continuare questo percorso. Vorremmo completare questo percorso che ci ha portato a essere uno dei club più rinomati della provincia di Savona”.

Vercelli: “Un onore essere qua. Mi sento un Carcarese di adozione. Cresceremo ancora”

Il nuove presidente Dino Vercelli: “Torno qui con orgoglio. Trovo un club che ha proseguito un percorso importante conseguendo risultati eccellenti. Sono tornato ma non me ne sono mai andato di fatto, ero nel direttivo. Ringrazio i dirigenti e i soci per la fiducia che mi è stata data. Spero di continuare a ottenere risultati importanti. La Carcarese non è solo una squadra di calcio, ma è una realtà importante a livello sociale. Non vogliamo solo risultati sportivi, ma vogliamo essere, come siamo, un punto di riferimento per la comunità e per i giovani. Il nostro progetto inclusivo menzionato da Abbaldo deve essere un tratto distintivo della nostra società. La compagine societaria è cresciuta con i risultati. Ringrazio i soci e tutti i dirigenti che danno una mano dal 2019. Sono convinto che questo gruppo consentirà di crescere ancora. Un percorso fatto di risultati sportivi ma anche incentrato sul settore giovanile”.

Il vicepresidente Edoardo Gandolfo: “Serie D non è ora nei pensieri ma siamo sognatori”

“Obiettivo Serie D? Non siamo qui a fare proclami di alcun tipo. Questo è l’inizio di un nuovo step. Non dico però che non siamo sognatori. Per quest’anno vogliamo soffrire meno in un campionato che si appresta a essere più competitivo di quello appena trascorso. Avere una seconda struttura è uno step importante. I passi compiuti dal settore giovanile sono stati importanti. Ci stiamo strutturando per potercela godere”.

“Il progetto Under 21 è un settore che va migliorato – prosegue – . Diversi ragazzi sono cresciuti in modo importante tra il girone di andata e di ritorno. Non soffrire in Eccellenza ci permetterà di far esordire più ragazzi possibile. Cinque di loro saranno già aggregati alla preparazione. Siamo al lavoro per completare la rosa con un centrocampista di livello ed ampliare il comparto giovani con un paio di pedine”.