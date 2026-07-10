Dramma di via Mongrifone a Savona: il 99enne che ha sparato alla moglie dal carcere trasferito in una Rsa, morta l’86enne

Savona. Non è più in carcere il 99enne che nella mattina di lunedì, 6 luglio, aveva sparato alla moglie 86enne nella loro abitazione di via Mongrifone, a Savona.

Non è agli arresti domiciliari ed è stato destinato ad una Rsa. L’anziano, ex guardia giurata, aveva sparato alla moglie che da anni viveva in una situazione precaria dal punto di vista della salute essendo affetta da una grave forma di demenza senile e non essendo più autosufficiente.

L’uomo ha così deciso di farla finita per entrambi utilizzando una Beretta, regolarmente detenuta, e dopo aver sparato alla moglie ha cercato di togliersi la vita non riuscendoci poichè la pistola si è inceppata.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Bianca di Savona, e due automediche del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Savona.

Lei è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è rimasta ricoverata in rianimazione fino a stamattina (10 luglio) quando è deceduta, dopo 5 giorni di agonia.

L’anziano resta indagato per tentato omicidio aggravato. La coppia, senza figli, veniva aiutata dalla nipote e dai pronipoti.

Reazioni

La messa in carcere dell’anziano aveva suscitato forti reazioni. La scelta di metterlo in prigione era diventa un caso, con la Uilpa che si era espressa così: “Dato senza precedenti“.

Il segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, aveva commentato: “Si tratta di un dramma familiare che, al tempo stesso, consegna alle cronache un dato senza precedenti: un uomo di quasi 99 anni che varca la soglia del carcere potrebbe rappresentare un record storico. L’ultimo caso analogo di cui si abbia notizia riguarderebbe un detenuto di 94 anni presso il carcere di Firenze Sollicciano”.

Il sindacalista aveva evidenziato come la casa circondariale di Marassi ospiti attualmente 670 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 535 posti, confermandosi, suo malgrado, un istituto dei record in negativo