Donzelli (FdI) a Savona: “Il centrodestra può vincere, faremo di tutto per essere uniti. La città merita un cambiamento”

Savona. “Faremo di tutto per tenere unito il centrodestra, aggregare tutte le forze civiche e tutti coloro che sono alternativi alla sinistra. Nessun Comune è impossibile da strappare al centrosinistra. Lo dico dalla Toscana dove ci sono città, come Siena e Pistoia, che storicamente sono sempre state dal dopoguerra del Pci e dagli eredi, un centrodestra ben organizzato, con delle buone proposte può vincere ovunque. Questa città merita obiettivamente un cambiamento“. Lo ha detto il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, questa mattina a Savona dal gazebo del partito allestito in corso Italia.

Donzelli è venuto nella Città della Torretta per incontrare i presidenti dei circoli della provincia di Savona, in vista del congresso e delle prossime elezioni comunali che si terranno nel 2027.

“Savona merita lo stesso governo che c’è a livello nazionale – prosegue -, un buon governo, forte e solido. Ovviamente più forte sarà Fratelli d’Italia meglio arriveranno le risposte per i cittadini per la vita quotidiana: difesa della sicurezza, della famiglia, delle piccole attività e di chi prova a creare un po’ di impresa, c’è bisogno di una politica che sia sempre più vicina ai cittadini“.

Da tempo l’amministrazione comunale chiede più personale dal governo per garantire la sicurezza in città: “E’ curioso come ogni volta che succede qualcosa sono i primi a puntare il dito contro la polizia, poi dopo per fare polemica fanno finta di difenderli – prosegue Donzelli -. Noi ringraziamo le donne e gli uomini in divisa, abbiamo raggiunto per la prima volta dei risultati concreti con il governo nazionale a loro tutela anche per accuse ingiuste che ricevono mentre svolgono il loro lavoro. Hanno il diritto a lavorare in serenità, abbiamo anche fatto il primo aggionamento contrattuale che gli ha portato un aumento di stipendio non sufficiente, ma importante”.

Sul tema sicurezza chiama in causa i sindaci: “Non serve sempre aumentare il numero, anche se su questo territorio qualche poliziotto in più non farebbe male, ma serve dargli le condizioni per lavorare meglio e più in serenità. Da questo punto di vista noi stiamo facendo il nostro, ma non si devono nascondere i Comuni di sinistra. Al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza siedono i sindaci, spetta a loro il compito di tutelare il territorio e la vicinanza ai cittadini che troppe volte si sentono abbandonati dalle amministrazioni”.

Il Gazebo di Fratelli d'Italia in corso Italia

A breve si terrà il congresso: “Ringrazio Paola (la senatrice Ambrogio, commissaria della provincia di Savona per FdI) per l’ottimo lavoro che ha fatto – commenta il deputato di FdI -. E’ stata una fase transitoria e poi è normale che gli iscritti scelgano il proprio rappresentante, non perchè Paola non sia brava ma perchè è giusto così. Presto il partito farà il congresso per ripartire con la nuova classe dirigente del territorio, ci sono grandissime energie e capacità, persone che possono fare Fratelli d’Italia grande davvero”.

La commissaria Paola Ambrogio conclude: “Un bilancio positivo per la provincia di Savona, una comunità che lavora, viva e attiva che porterà sicuramente ad esprimere il meglio della nostra classe dirigente con un coordinatore provinciale e un direttivo pronto a lavorare e impegnarsi per il prossimo anno per tutti gli appuntamenti delle amministrative”.