Divieto di accesso ai cani al parco Monticello di Spotorno, minoranza: “Regolamenti contrari alla legge e alla logica”

Spotorno. “Un’Amministrazione arroccata dietro a vecchi fogli di carta e divieti anacronistici, totalmente priva di empatia e lontana dalle reali esigenze quotidiane dei cittadini e dei loro fedeli compagni a quattro zampe”. Non usano giri di parole Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini, consiglieri comunali di minoranza del gruppo “Spotorno obiettivo 2026”, che hanno deciso di dare battaglia a viso aperto contro il divieto assoluto di accesso ai cani al parco Monticello.

La vicenda, sollevata formalmente dalla stessa Ciccarelli, mette in luce non solo un clamoroso cortocircuito normativo, ma soprattutto una profonda insensibilità da parte del sindaco e della giunta verso la qualità della vita dei residenti e il benessere animale. “Regolamenti contrari alla legge e alla logica.” L’Amministrazione comunale si difende brandendo un Regolamento per la Tutela degli Animali che risale al lontano 2007, che vieta l’accesso dei cani alle aree verdi. “Siamo di fronte a un quadro normativo locale palesemente superato, che ignora i superiori principi della Costituzione riformata nel 2022 e anni di sentenze del TAR Liguria e del Consiglio di Stato” attaccano i consiglieri.

La giurisprudenza ha infatti chiarito da tempo che i divieti assoluti nei parchi pubblici sono illegittimi: i Comuni devono colpire e sanzionare i proprietari incivili (come tra l’altro prevede lo stesso Regolamento di Igiene Pubblica del Comune all’Articolo 54), non penalizzare indiscriminatamente l’intera cittadinanza. Ma le contraddizioni non finiscono qui. Per giustificare il divieto, il Comune evoca la necessità di tutelare “i prati” destinati al gioco dei bambini e alle famiglie. “Peccato che,” come documentato fotograficamente dal consigliere di minoranza, “il Parco Monticello sia oggi completamente privo di manto erboso, ridotto a una distesa di terra battuta e polvere. Di quale prato stiamo parlando? Zero empatia: animali costretti a soffrire sul cemento rovente”.

Il punto più critico, che dimostra la totale mancanza di sensibilità dell’Amministrazione, riguarda la salute stessa degli animali. Secondo le disposizioni comunali, i cani potrebbero transitare solo sulle aree pavimentate del parco. “Costringere un cane a camminare o a sostare esclusivamente su superfici piastrellate o cemento al sole e al calore estivo, significa condannarlo a sofferenze evitabili, come ustioni ai polpastrelli e colpi di calore” denunciano con fermezza Ciccarelli e Caviglia Bardini. Una condotta che rischia di entrare in aperto contrasto con le norme penali sul maltrattamento degli animali, ignorando che l’ombra offerta dagli alberi del parco dovrebbe essere un diritto e un presidio di protezione non interdicibile.

Un appello al Sindaco per un cambio di rotta. “Il sindaco e questa Amministrazione dimostrano ancora una volta di non saper ascoltare la comunità. Un cane non è un capriccio, è un membro della famiglia. Gestire una città con empatia significa trovare soluzioni condivise, non imporre muri e divieti polverosi, come abbiamo già notato in tante altre situazioni” incalzano ancora dal gruppo di minoranza. I consiglieri hanno chiesto formalmente l’avvio immediato dell’iter per adeguare il vecchio regolamento comunale alle leggi nazionali. Nel frattempo, per rispondere subito all’emergenza estiva, la richiesta al Sindaco è chiara: un’ordinanza urgente che conceda una deroga stagionale, permettendo l’accesso e la sosta dei cani condotti al guinzaglio nelle zone d’ombra del parco Monticello.

“In mancanza di un segnale di vicinanza e di buon senso – concludono Ciccarelli e Caviglia Bardini – siamo pronti a difendere i diritti dei cittadini e dei loro animali in tutte le sedi competenti, informando formalmente le associazioni nazionali per la tutela degli animali”.