Savona. Dopo le oltre 10 mila e 500 firme arrivate tramite la petizione, lanciata sulla piattaforma Change.org, per dire “no” alla chiusura della centrale operativa del 118 di Savona e al suo imminente accorpamento con la sede di Genova, prosegue la lotta dei savonesi.

L’iniziativa pubblica “Difendiamo il 118 di Savona” ha fatto scendere questo pomeriggio (sotto la pioggia) in piazza Pertini 200 persone tra cittadini, associazioni, sindaci, amministrazioni comunali, forze politiche e realtà del territorio per difendere la centrale operativa del 118 di Savona. Presenti i sindaci di Savona Marco Russo, di Quiliano Nicola Isetta, di Carcare Rodolfo Mirri, il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano (M5S), il capogruppo del PD Armando Sanna, il segretario regionale del PD Davide Natale e il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello.

All’incontro sono intervenuti Andrea Tomasini, già direttore di dipartimento Asl2; Andrea Torrassa, del direttivo Cisl FP Savona, Ennio Peluffo, segretario generale FP Cgil Savona, e Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

Durante l’iniziativa si sono raccolte ulteriori firme con la petizione, infatti è stato allestito un banchetto per prenderle cartacee. Oltre 50 le persone che hanno aderito

Il consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello evidenzia quali sono – secondo lui – le motivazioni per fare un passo indietro: “Non sono bastate le 10mila firme, gli ordini del giorno dei consigli comunali e neanche le nostre interrogazioni in consiglio regionale. Una giunta sorda alle istanze del territorio per l’ennesima volta. La manifestazione in piazza ha accolto un buon numero di persone e nuovamente abbiamo detto No a una scelta calata dall’alto, una scelta fatta di chi vive a Genova e non si preoccupa dal territorio savonese e – aggiungo – agevolata da chi quel territorio savonese dovrebbe rappresentarlo e difenderlo, cosa che non fa all’interno delle sedi istituzioni. L’accorpamento porterà ale criticità evidenziate dalle provincie di Imperia e del Tigullio, non sono ancora stati messi a sistema tutti i servizi, i mezzi non sono ancora geolocalizzati. Devono smetterla di dire che qualsiasi operatore può rispondere a qualsiasi parte della Liguria, è vero ma c’è un grande fraintendimento in questa frase. L’operatore che conosce il territorio può rispondere ovunque, ma a Imperia il 70% degli operatori sono passati a un altro incarico, si perde professionalità e conoscenza del territorio su un tema come emergenza-urgenza su cui contano i secondi. Continueremo questa battaglia, se non basta ci arriveremo con altre modalità democratiche per contrastare questa scelta“.

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A Savona la protesta contro l’accorpamento del 118

Il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano spiega: “Quando è una vicenda estremamente negativa. I numeri parlano di una riduzione di operatori e medici al 118 e non tiene conto delle specificità del territorio e delle esperienze maturate negli anni. Parlo anche per esperienza personale, avendo fatto il vigile del fuoco per 30 anni a Genova. Ho visto anche le trasformazioni delle nostre centrali operative, in questo caso il ministero dell’interno ha fatto una scelta oculata lasciando almeno nelle province le sale operative. Questo creerà un utilizzo fuori controllo di determinati mezzi che abbiamo come l’elicottero, perchè nell’indecisione si usa sempre l’elicottero con costi esorbitanti per la collettività, in secondo luogo si toglie una parte di personale a chi aveva dedicato la propria vita a questo percorso professionale. La prima cosa che dovevano fare era la geolocalizzazione dei mezzi di soccorso, stanno facendo l’opposto e a pagare saranno le cittadine e i cittadini“.

Sull’elisoccorso Giordano aggiunge: “Finalmente dopo più di 10 anni in cui le convenzioni tra Regione Liguria e vigili del fuoco non andavano oltre i 18 mesi in contrarietà di quello che è stato l’inserimento dei privati nella nostra regione che hanno gare di appalto di 9 anni. Abbiamo chiesto almeno 36 mesi di convenzione per pianificare anche obiettivi estremamente importanti come il volo notturno”.

Il sindaco Marco Russo ha posto l’accento sulla mancata condivisione della scelta: “Sono iniziative importanti e per questo ringrazione Arboscello per averla organizzata. Il nostro consiglio comunale ha preso una posizione netta per iniziativa dei consiglieri. E’ importante che la voce si estenda in piazze e strade perchè l’accorpamento del 118 è simbolo di una linea che stiamo tenendo sul tema sanità: ancora una volta ci troviamo di fronte a una scelta non discussa e non supportata da motivazioni. Razionalizzare non è una buona scelta, siamo solo di fronte riduzione del servizio. Bisogna sensibilizzare ancora: il 118 è nato a Savona e da qui bisogna far sentire la voce che la capillarità sui territori è fondamentale. I territori devono essere al centro”.

I piani della Regione sembrerebbero chiari: entro la fine del 2026, tutte le chiamate di emergenza della provincia dovranno essere dirottate e gestite dalla sede operativa del Policlinico San Martino di Genova. Dunque Regione Liguria da cinque centrali del 118 sparse sul territorio passerà ad una sola. È quanto prevede la revisione del piano sociosanitario della Regione approvata il 25 luglio 2025 in commissione Salute.

Se dunque il presidente Bucci e l’assessore Nicolò non faranno un passo indietro entro fine anno dunque anche Savona non avrà più la sua centrale del 118. E la città della Torretta fu proprio precursora in questo senso. Era il lontano 1984 quando a Savona nacque il primo centralino unico, modello che poi si espanse in tutta Italia.