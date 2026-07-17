Deceduta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: i genitori dispongono la donazione degli organi

Liguria. E’ morta Alice, la bambina di 11 anni che lo scorso 15 luglio è stata trascinata sott’acqua dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante.

“La direzione sanitaria dell’istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia”.

La piccola è morta poco più di 24 ore dopo essere arrivata già in gravissime condizioni dopo essere rimasta sott’acqua per diversi minuti. A liberarla era stato il titolare dello stabilimento, i Bagni Segesta, che si era tuffato in piscina tagliando i capelli della bambina, intrappolati nel bocchettone collegato alla pompa di aspirazione.

Alice è rimasta sott’acqua per interminabili minuti, e quando è stata riportata in superficie era priva di conoscenza. I soccorritori intervenuti sul posto hanno fatto l’impossibile per farle ripartire il cuore, usando anche il defibrillatore, poi era stata trasferita in elicottero all’ospedale Gaslini. Non ha più ripreso conoscenza.

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, affidando alla Capitaneria di Porto il compito di ricostruire l’accaduto e verificare lo stato della piscina, sequestrata, e il funzionamento della pompa di aspirazione. Si stanno inoltre compiendo accertamenti sull’obbligo di indossare la cuffia e sulla sorveglianza della vasca. Sono state raccolte le testimonianze del titolare, del personale e di alcuni bagnanti e acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La famiglia della bambina è originaria di Susio, in provincia di Bergamo. Mamma, papà e i tre figli erano in vacanza a Sestri Levante da una settimana quando è avvenuta la tragedia.

Sima: “Dal 2022 sono 75 i decessi nelle piscine italiane. 16 vittime ogni anno, ma malori in acqua prima causa di morte”

“Il decesso della bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante porta a 75 il tragico bilancio delle vittime nelle piscine italiane registrate dal 2022 ad oggi”. Lo affermano i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che diffondono i numeri ufficiali dei decessi in piscina registrati nel nostro Paese e le regole da seguire per evitare incidenti.

“Se si considerano le piscine private, quelle aperte al pubblico, i parchi termali e le strutture ricettive, in Italia si contano 75 persone che, tra il 1° gennaio 2022 e il 16 luglio 2026, hanno perso la vita nelle acque di una piscina – analizza Sima – Si tratta in media di 16 decessi ogni anno, in diminuzione rispetto alla media di 30 decessi l’anno monitorata dall’Iss nel periodo 2017-2021. A questi vanno aggiunti i circa 400 decessi che si registrano ogni anno in Italia per annegamenti in acque diverse dalle piscine (mare, laghi, fiumi, torrenti), mentre nel mondo i decessi per annegamento ammontano a 2,5 milioni solo nell’ultimo decennio. La principale causa di morte in piscina è dovuta a malori, circa il 44% del totale, ma in più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni, confermando i dati dell’Oms secondo cui le vittime più frequenti per annegamento in acqua sono i minori” aggiunge Sima.

“Per prevenire incidenti nelle piscine italiane è necessario seguire alcune semplici regole – afferma il presidente Alessandro Miani – I minori devono essere sempre sorvegliati dai genitori, che non devono mai distrarsi, nemmeno quando i bambini non sono in acqua e sostano nei pressi delle piscine. Scegliere solo strutture dotate di personale addetto alla sorveglianza, in grado di intervenire con prontezza in caso di necessità. Verificare sempre l’altezza di una piscina prima di entrare in acqua, e mai fare il bagno quando il corpo è surriscaldato o dopo l’assunzione di alcol. Entrare in acqua lentamente, bagnando prima piedi, gambe, braccia, nuca, torace e viso, poiché il corpo deve avere il tempo di adattarsi al cambio di temperatura”.