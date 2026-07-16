De Vecchi in corsa per il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia: “Un partito a supporto del territorio”

Savona. In vista del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, in programma il prossimo 25 luglio, l’ex sindaco di Carcare Christian De Vecchi ha presentato la sua “idea di partito” nell’ambito di una candidatura a coordinatore savonese.

“Il privilegio della coralità – spiega – Il “coordinamento provinciale”, di cui ci preme esaltare la sua collegialità e coralità, ancora prima che il “coordinatore provinciale”, che ne è la sintesi rappresentativa unitaria, dovrà assumere la funzione di cerniera politica, tra le esigenze espresse sul territorio dagli amministratori locali eletti (FDI); dalla coralità dei Circoli Cittadini, regolarmente costituiti e rappresentati dai loro Presidenti; con le linee d’indirizzo politiche attuate dal partito a livello Regionale, Nazionale, Europeo. La sua è una funzione anche di perfezionamento delle relazioni umane, amministrative, politiche, tra gli eletti a cariche legislative comunali, regionali e nazionali in ogni loro ordine e grado, in primis con le “basi” associative e successivamente con le sfumature economico sociali delle peculiarità territoriali. Un luogo di sintesi. Un contenitore dotato di una struttura localmente organizzata che sia consapevole ed in capacità operativa di dare delle risposte alle istanze territoriali degli eletti di FDI in particolar modo nei 69 Comuni della nostra provincia, per non farli mai sentire isolati e fuori luogo dal contesto istituzionale che frequentano, anche nelle dimensioni vaste dell’ente di secondo grado provinciale, oggi gestore degli ATO erogatori dei servizi essenziali: idrico-fognario; rifiuti urbani; trasporto pubblico; formazione scolastica superiore; servizi sociali associati.

“Gli ambiti territoriali. Ci si impegna a formulare una proposta di modello organizzativo per “ambiti territoriali”, nel rispetto dello Statuto di FDI e dei Regolamenti attuativi, delle Circolari con valenza nazionale, regionale e provinciale – prosegue De Vecchi – Col positivo auspicio che la stessa possa essere oggetto di osservazioni, perfezionamenti e condivisioni. Prerogativa dell’assunzione del ruolo di coordinatore provinciale dovrebbe essere la rinuncia per la durata del suo mandato ad ogni ruolo elettivo istituzionale in Enti Pubblici, svincolandolo da distrazioni e da ambizioni, se non dall’impegno di operare per il supporto sul territorio a favore dell’organizzazione del partito. Tale prerogativa ovviamente non riguarderebbe i 14 componenti del coordinamento”.

“Il lavoro del collettivo del “coordinamento provinciale”, luogo di sintesi, dovrà sensibilmente tenere conto degli appuntamenti elettorali, locali, nazionali, europei, per incidere il più possibile nelle loro potenzialità rappresentative a favore dell’identità e dei valori fondanti del Partito. Oltre ad avere il privilegio della “coralità”, precedentemente esposto, il “partito a supporto del territorio”, dovrà essere anche un laboratorio inclusivo, ovvero dovrà avere la capacità di allargare il suo contenitore partecipativo ed elettorale cooptando le esperienze maturate nei percorsi di civicità elettorale dei 69 Consigli Comunali diffusi sul territorio provinciale”, aggiunge.

“Negli ultimi 10 anni amministrativi, economici e sociali, la Provincia di Savona ha istituzionalmente perso: l’Autorità Portuale autonoma, una Camera di Commercio autonoma, una Banca del Territorio (cassa di risparmio di Savona nelle varie acquisizioni), accorpamenti e delocalizzazioni di alcune associazioni di categoria, strategici Servizi Ospedalieri (diffusi), servizi carcerari e sedi di amministrazione della giustizia, l’Ente Provincia. Riforma delle Provincie come enti di secondo grado. Probabilmente alcune di queste evoluzioni, sarebbero comunque state ineluttabili, ma in termini di autodeterminazione, il Savonese ha subito il colpo. La storia degli ultimi 6 anni del nostro partito, ovviamente a livello provinciale, mostra tutti i segni della sua fragilità organizzativa, dove le percezioni del punto di vista di osservazione sia dall’intero che dall’esterno trovano dei comuni denominatori nelle seguenti espressioni, nelle more del fatto che il nostro è il primo partito di una coalizione che governa la Nazione: perdita di tempo amministrativamente prezioso per programmare gli indirizzi delle politiche sul territorio, consumatasi negli ultimi 6 anni nell’approssimarsi di ruoli gestionali temporalmente precari, discontinui, incoerenti, bassa credibilità, bassa efficacia, basse percentuali di affermazione politica negli appuntamenti elettorali di carattere locale, scarsa rappresentatività elettiva nei 69 Comuni della Provincia, diffuse questioni di irregolarità (non conformità allo Statuto, Regolamenti, Circolari), non dolose, ma da restituire ad un percorso di normalità attraverso una sorta di “condono” da condividere consapevolmente e responsabilmente dal “collettivo” del coordinamento provinciale. Chissà se potremmo dire …uscimmo a riveder le stelle…”. conclude De Vecchi.