“Dance Unlimited – Savona Summer Intensive”: due giornate dedicate alla grande danza

Savona si prepara a vivere due giornate dedicate all’eccellenza della danza con Dance Unlimited – Savona Summer Intensive, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto 2026. Un evento che trasformerà la città in un punto di riferimento per la formazione coreutica, richiamando oltre 100 ballerini, accompagnati dalle loro famiglie, provenienti da tutta Italia.

Per due giorni Savona diventerà il fulcro di un’intensa esperienza artistica e formativa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di studiare con alcuni dei più importanti protagonisti della danza italiana.

Il prestigioso corpo docenti rappresenta infatti un valore assoluto per l’iniziativa:

Mauro Astolfi, tra i più autorevoli coreografi della scena contemporanea internazionale direttore della pregiatissima compagnia di danza “Spellbound Contemporary Ballet”;

Raffaele Paganini, autentica icona della danza classica;

Andreas Müller, ballerino e performer tra i più apprezzati della nuova generazione, vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi;

Simone Milani in arte Spillo, punto di riferimento dell’hip hop e volto noto della televisione nonché coreografo della trasmissione “Affari tuoi” su Rai 1 condotta da Stefano De Martino;

Francesco Gammino, artista e docente di riconosciuto valore nel panorama della danza contemporanea.

Una squadra di eccellenza che offrirà un percorso intensivo di altissimo livello tecnico e artistico, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con linguaggi, metodologie ed esperienze professionali differenti.

Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Accademico Danza Moderna Us Acli aff. Coni ed in altre sale Coni della città di Savona, una scelta resa possibile grazie alla convinzione ed alla visione dell’amministrazione comunale, del Vicesindaco Elisa Di Padova e dell’Assessore allo Sport Francesco Rossello che hanno creduto nella possibilità di creare una concreta sinergia tra le strutture cittadine dedicate allo sport e alla formazione. Una visione lungimirante che ha favorito la collaborazione tra le principali realtà sportive per garantire un’organizzazione adeguata ad un evento di alto profilo, valorizzando gli spazi della città e offrendo ai partecipanti ambienti adeguati ad accogliere ballerini e le loro famiglie.

L’iniziativa è resa possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Agostino De Mari, il cui contributo conferma ancora una volta la concreta attenzione verso i progetti dedicati allo spettacolo dal vivo con l’arrivo dell’envento sul palcoscenico del Priamar domenica 2 agosto e alla valorizzazione delle attività culturali della città di Savona. Grazie alla sensibilità della Fondazione è possibile offrire alla città un appuntamento di elevata qualità artistica, capace di creare opportunità di crescita per i giovani, promuovere la formazione ed alimentare il tessuto culturale e sociale del territorio.

Un ruolo determinante è svolto anche da US ACLI, da sempre impegnata nella promozione dello sport, della cultura e dei valori educativi, sostenendo iniziative che coniugano formazione, inclusione e crescita personale attraverso il linguaggio universale della danza.

Particolare riconoscenza va altresì al Comune di Savona, che continua a dimostrare attenzione e sensibilità verso manifestazioni di elevato valore culturale e sportivo.

Il sostegno dell’Assessore allo Sport Francesco Rossello e del Vicesindaco Elisa Di Padova testimonia una visione condivisa dell’importanza della danza quale strumento di formazione, inclusione sociale, promozione del territorio e valorizzazione dello spettacolo dal vivo. La collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni sportive e realtà culturali rappresenta un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa generare iniziative di alto livello e di grande impatto sociale per la comunità.

Dance Unlimited – Savona Summer Intensive rappresenta un nuovo tassello di un percorso di crescita che trova continuità con Savona International Dance Competition, manifestazione che in soli quattro anni ha saputo affermarsi tra gli appuntamenti più significativi del panorama coreutico. Due progetti complementari che condividono la stessa visione: fare di Savona un luogo di incontro, formazione, cultura e spettacolo, capace di attrarre artisti, insegnanti e giovani talenti provenienti da tutta Italia.

L’arrivo in città di oltre cento ballerini e delle loro famiglie costituisce certamente anche un’importante opportunità per il territorio, ma il valore dell’iniziativa va ben oltre. Per due giorni Savona diventa uno spazio di condivisione, crescita e aggregazione sociale, dove l’arte della danza crea relazioni, favorisce lo scambio di esperienze e contribuisce ad alimentare un fermento culturale che coinvolge l’intera comunità. Le famiglie che accompagneranno gli allievi avranno inoltre l’occasione di conoscere e vivere la città, contribuendo alla sua valorizzazione anche sotto il profilo dell’accoglienza e della promozione del territorio.

La partecipazione di allievi provenienti da tutta Italia conferma la solidità di un progetto che continua a crescere anno dopo anno. In soli quattro anni Savona ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama della danza in Liguria, distinguendosi per la qualità dell’offerta formativa, la presenza di artisti di prestigio e la capacità di costruire una rete virtuosa tra istituzioni, enti e associazioni.

Cultura, arte, spettacolo dal vivo e aggregazione sociale sono oggi gli elementi distintivi di un percorso che continua a rafforzarsi grazie alla collaborazione tra Fondazione Agostino De Mari, Comune di Savona, US ACLI e tutte le realtà coinvolte delle scuole di danza della città che si rispecchiano in questo prestigioso contesto e ne sono parte attiva. Un progetto che contribuisce ad alimentare il fermento culturale della città e a consolidare Savona come punto di riferimento per la formazione coreutica e per i grandi eventi dedicati alla danza.