Dalla passione per Godzilla al diploma: il percorso di Manuel Francone tra scuola, scrittura e inclusione

Savona. Una storia di impegno, determinazione e talento che dimostra come una passione possa trasformarsi in un’opportunità di crescita. È quella di Manuel Francone, studente savonese di 18 anni che ha concluso il suo percorso al Liceo Della Rovere di Savona conseguendo il diploma di maturità con il voto di 80/100.

Un risultato che va ben oltre il semplice numero. Dietro quel voto ci sono anni di studio, costanza e un percorso affrontato superando difficoltà e ostacoli senza mai rinunciare ai propri sogni. Ad accompagnarlo durante gli anni scolastici sono stati gli educatori Edita Somkereid e Marco Monaci, che hanno sostenuto il suo cammino fino al raggiungimento di questo importante traguardo.

La grande passione di Manuel è sempre stata Godzilla, il celebre mostro del cinema giapponese. Quello che poteva sembrare un semplice interesse si è trasformato in un vero progetto editoriale. A spingerlo verso la scrittura è stata proprio la mamma, Francesca, che gli ha proposto di fare un passo in più.

“Guardare video è bello, ma perché non provi a trasformare tutto quello che sai in qualcosa di scritto?”, gli suggerì. Da quell’idea è nato il suo primo libro dedicato a Godzilla, frutto di studio, ricerca e dedizione.

Il volume ha ottenuto un importante riconoscimento nazionale. Il progetto è stato infatti presentato e premiato il 14 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino, durante un evento coordinato dall’associazione “Io sono una persona per bene”, in collaborazione con la casa editrice “La nave di Teseo” e l’associazione “I Bambini delle Fate”.

Per Manuel prendere parte a una delle più importanti manifestazioni dedicate all’editoria italiana e vedere valorizzato il proprio lavoro ha rappresentato un traguardo straordinario, dimostrando come una passione coltivata con costanza possa diventare un’opportunità concreta.

Ma il suo percorso non si ferma qui. “Il suo desiderio è quello di proseguire gli studi iscrivendosi all’università, al corso di Scienze della Comunicazione“, racconta la mamma Francesca. “La scrittura è diventata uno strumento attraverso cui Manuel riesce a esprimersi e a raccontare ciò che ama. Per questo siamo felici che voglia continuare a coltivare questa strada“.

E le idee non mancano. Dopo il primo volume dedicato al celebre kaiju giapponese, Manuel ha già altri libri in cantiere, segno che quella nata quasi per gioco è diventata una vera passione creativa destinata a proseguire.

La storia di Manuel racconta come le passioni possano trasformarsi in strumenti di inclusione, crescita personale e realizzazione. In un periodo in cui spesso si tende a mettere in evidenza soltanto le difficoltà, il suo percorso ricorda quanto sia importante valorizzare le capacità di ogni persona e offrire occasioni concrete per esprimere il proprio talento.

Il diploma conseguito al Liceo Della Rovere rappresenta così non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo. Un ragazzo che ha creduto nelle proprie capacità, trasformando l’amore per Godzilla in un libro e dimostrando che, con il giusto sostegno, anche una passione può diventare un progetto di vita.