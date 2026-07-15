Dal Leo Club Valbormida donazioni alla Croce bianca di Dego e al reparto Ostetricia del San Paolo

Valbormida. Ancora sostegno e supporto da parte del Leo Club Valbormida, che nelle scorse ore ha concluso due services a favore della Croce Bianca di Dego e del reparto di Ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona.

Alla Pubblica assistenza sono stati consegnati un computer, un defibrillatore, un aspiratore, 4 paia di stampelle e 3 carrozzine.

Del valore di circa 4 mila euro è la donazione di attrezzature e materiali, destinati a supportare le neomamme e i loro bambini durante i primi giorni dopo il parto (tiralatte, para capezzoli, cuscini per l’allattamento…), nel reparto savonese.

“Sapere che questo contributo entrerà a far parte della quotidianità di una realtà così importante per il nostro territorio è motivo di grande soddisfazione per tutto il Club – affermano i Leo – Alla consegna erano presenti la Dott.ssa Susanna Piombo, in rappresentanza della S.C. Ginecologia e Ostetricia di ASL2, il Dott. Gaiero per la Pediatria e Neonatologia dell’Istituto Giannina Gaslini – sede di Savona, il Dott. David Zanardo della Direzione Medica dell’Ospedale San Paolo, insieme a una rappresentanza di medici, ostetriche, infermieri e operatori dei reparti di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria e Neonatologia, che ringraziamo per l’accoglienza e la disponibilità. Un grazie anche a tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa, soprattutto alla nostra Virginia Robaldo che con il supporto dell’ostetrica Martina Bazzano ha reso possibile tutto ciò. Siamo felici di aver potuto offrire un aiuto concreto a chi, ogni giorno, si prende cura delle famiglie con competenza, professionalità e umanità. Per noi il servizio è questo: esserci quando c’è un bisogno reale e lasciare qualcosa di utile che continui a fare la differenza anche dopo la fine di una giornata”.