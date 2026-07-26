Da trovatello ad influencer della sicurezza: il fenomeno Pielle, ormai star degli IVG Awards

Loano. Questa è la storia di uno di noi, cantava Adriano Celentano. E’ uno della nostra community, quella di IVG. La storia è ancora più bella perché non è un umano, è un gatto: ormai avrete capito, è il gatto Pielle.

Riassunto delle puntate precedenti. Pielle (ovvia derivazione da Polizia Locale) è un gattino bianco e nero che vagava smarrito tra le auto in via Cadorna a Loano. E’ stato soccorso dagli agenti che hanno lanciato un appello alla ricerca dell’eventuale proprietario, ma lui ha scelto diversamente. Si è perfettamente ambientato nelle sale della centrale operativa, e allora veterinario e vaccinazioni.

Pielle sembra seguire attento tutte le attività, che quasi possono essere raccontate attraverso i suoi sguardi, le sue movenze. Mentre segue la pallina o gioca sulle scrivanie lancia moniti e messaggi, chiede più attenzione alla guida, annuncia allerte. E il popolo dei social lo ha rapidamente adottato, come dimostrano proprio gli IVG Awards: non appena la polizia locale ha lanciato il suo appello a votare Pielle i savonesi si sono scatenati.

Il tenero gattino è così entrato di prepotenza nella nostra community: nel momento in cui scriviamo è arrivato a 853 candidature. Categoria influencer, e sennò quale? Pielle è già un mito: sta stracciando tutti gli altri concorrenti, di ogni categoria (anche se Sebastiano Gravina, in arte “Videociecato”, sta tentando la difficile rimonta con 185 voti in poco più di due giorni).

Gli IVG Awards proseguono il loro cammino con sempre più voti e concorrenti. E da lunedì si è visto un vero e proprio balzo in avanti, con i votanti che hanno superato quota 5600. Si può votare sino a fine agosto per stabilire chi accede alla fase finale in programma nelle prime due settimane di settembre. La premiazione è prevista invece sabato 19 settembre, giornata inaugurale di Dolcissima Pietra. Vi aspettiamo in tanti.