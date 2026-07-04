Da trovatello a “collega”: la favola del gattino Pielle, nuova mascotte della polizia locale

Loano. “Cercavamo il suo padrone… abbiamo trovato un collega”. Inizia così il messaggio, postato su Facebook dalla polizia locale Riviera di Ponente, per dare il benvenuto ad un nuovo collega-agente: un gattino.

Gli agenti lo avevano trovato due giorni fa in Campo Cadorna, a Loano, in mezzo alle auto, ed avevano pubblicato un appello per cercare il suo eventuale proprietario. Nel frattempo, però, il piccolo gattino bianco e nero ha iniziato a fare quello che i gatti sanno fare benissimo: scegliere il posto in cui sentirsi al sicuro. E lui, a quanto pare, ha scelto la Centrale Operativa loanese.

E così, il piccolo si è stabilito tra telefoni, radio, monitor e operatori in turno e, come ammesso degli agenti, “ha già preso il comando. Supervisiona ogni turno, passa da un operatore all’altro, controlla tutto con grande serietà. In realtà, soprattutto, cerca grattini, attenzioni e qualche razione extra di pappa”.

Ieri (3 luglio), è stato accompagnato dal veterinario per la sua prima visita ufficiale da micetto di Centrale: il controllo di routine è andato benissimo, sta bene, è in splendida forma e lunedì tornerà per i primi vaccini.

“Inutili i tentativi di mantenerlo anonimo, – hanno aggiunto dalla Centrale loanese. – La squadra ha votato e da oggi si chiama Pielle. Lo vedrete spesso su queste pagine. Ci aiuterà a raccontarvi un po’ di più quello che succede ogni giorno dietro le porte del Comando, dal punto di vista della Centrale Operativa: telefonate, segnalazioni, richieste di aiuto, incidenti, pattuglie sul territorio, piccoli problemi quotidiani e grandi attenzioni”.

“Perché la polizia locale non è fatta solo di verbali e divieti. È fatta anche di presenza, ascolto, cura e responsabilità. E da oggi anche di un piccolo collega con baffi, zampette e molta voglia di comandare. Benvenuto Pielle. La Centrale Operativa è ufficialmente sotto la tua supervisione”, hanno concluso.