Da Regione 1,6mln di euro per il ripristino della funzionalità e l’accessibilità della costa: a Pietra e Noli previsti 400mila euro di investimenti

Pietra Ligure/Noli. Sono stati presentati oggi, presso la sala consiliare del Comune di Diano Marina, i progetti di ripristino della funzionalità e dell’accessibilità della costa ligure finanziati dalla Regione Liguria. A illustrare i sette interventi, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, l’assessore regionale al Demanio Marittimo insieme ai sindaci dei Comuni coinvolti: Cristiano Za Garibaldi per Diano Marina, Enzo Mazzarese per San Lorenzo al Mare, Marcello Pallini per Santo Stefano al Mare, Luigi De Vincenzi per Pietra Ligure, Ambrogio Repetto per Noli, Giovanni Anelli per Camogli e Francesca Sturlese per Portovenere.

Presente anche il consigliere regionale incaricato per gli Enti Locali Angelo Vaccarezza.

L’obiettivo è quello di recuperare e migliorare spiagge e scogliere rendendole sicure, accessibili e soprattutto inclusive per tutta la cittadinanza. I progetti sono cofinanziati dai Comuni.

“In stretta collaborazione con i Comuni continuiamo la nostra opera sul demanio costiero della Liguria – spiega l’assessore regionale Marco Scajola-. Questo stanziamento da 1,1 milioni di euro va, di fatto, ad aggiungersi ai 3 milioni già destinati a ripascimenti e lavori di sicurezza, pulizia e accessibilità finanziati durante il 2026 con il coinvolgimento di tutti i Comuni costieri. Con questi nuovi interventi recupereremo spiagge, consolideremo scogliere e opere di difesa, ma soprattutto renderemo accessibili diverse porzioni di costa che, finora, non lo sono state. Queste ulteriori risorse economiche dimostrano il nostro impegno concreto per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali rendendo le nostre coste sempre più attrattive, sicure e accoglienti”.

A Noli è previsto il recupero e sviluppo delle spiagge sul versante nord di Capo Noli. Il finanziamento regionale è di 150.000 euro, il costo complessivo di 200.000 euro.

A Pietra Ligure è prevista la riqualificazione e adeguamento dell’accessibilità demaniale del litorale per il ponente in adiacenza all’ospedale Santa Corona. Il finanziamento regionale è di 150.000 euro, il costo complessivo di200.000 euro.