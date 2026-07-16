Crollo Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni: ecco la sentenza

Liguria. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (dal 2005 al 2019), è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi, il viadotto della A10 che il 14 agosto del 2018 ha ceduto accartocciandosi su se stesso e provocando la morte di 43 persone. La procura aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi, la richiesta più alta tra tutti e 57 gli imputati nel maxi processo.

La sentenza del processo sul crollo del Ponte Morandi è stata letta alle 14 dal giudice Paolo Lepri, presidente del collegio. Castellucci è stato condannato per crollo colposo e omicidio stradale. È stata esclusa l’aggravante lavoristica, ed è stato assorbito il reato di omicidio colposo semplice.

Il verdetto sulla strage arriva a quattro anni dall’inizio del procedimento e dopo ben 284 udienze. Pochissimi gli imputati presenti, tanti invece i parenti che hanno voluto essere presenti in un aula al limite della capienza.

Anche la sindaca Silvia Salis in aula

Presenti, tra il pubblico in aula, la sindaca di Genova Silvia Salis, che si è fermata a stringere le mani ai parenti delle vittime prima della lettura della sentenza, il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, il procuratore capo Nicola Piacente, il presidente del tribunale Enrico Ravera.

Si tratta ovviamente della sentenza di primo grado, ma assume un valore estremamente simbolico per le famiglie, che sin dall’inizio avevano chiesto a gran voce giustizia e verità.

Sentenza sul crollo del Ponte Morandi: gli altri imputati

Come detto, gli imputati nel processo di primo grado erano 57: per i dirigenti di Spea, la controllata di Aspi specializzata nelle manutenzioni, l’accusa ha chiesto condanne tra i 7 e i 15 anni di carcere, mentre per tecnici e funzionari minori tra i 3 e i 6 anni. Le accuse erano, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omicidio stradale aggravato, crollo e disastro colposo, lesioni colpose aggravate, omissione d’atti d’ufficio e falso.

Castellucci è attualmente detenuto in carcere dopo la condanna a sei anni per disastro e omicidio colposo la strage di Avellino, un incidente avvenuto sulla A16 in cui morirono 40 persone dopo che un autobus precipitò da un viadotto a causa di un guasto dell’impianto frenante e del cattivo stato delle barriere ai lati del viadotto. Era il 28 luglio 2013, ed è a oggi il più grave incidente nella storia italiana. Sulla tragedia del ponte Morandi ha sempre rigettato le accuse: “Mi sento responsabile, ma non colpevole“.

Le tesi di accusa e difesa

Secondo l’accusa il ponte Morandi sarebbe crollato perché Castellucci e altri dirigenti di Aspi e della sua controllata, Spea Engineering, avrebbero ignorato in modo intenzionale i segnali di degrado per non sostenere i costi di manutenzione e garantire più dividendi ai soci.

Per le difese invece sulla cima della pila nove c’era un difetto di costruzione che ha favorito la corrosione, e che nessuno poteva scoprire neanche con indagini approfondite.

Il processo era iniziato il 7 luglio 2022, inizialmente in un’aula allestita alla Fiera di Genova, poi trasferito nella tensostruttura del Palazzo di giustizia. Da allora sono trascorsi quattro anni di dibattimento, otto dal crollo. Nel mezzo: 284 udienze dibattimentali e 33 preliminari, 282 testimoni sentiti, 332 faldoni d’inchiesta, 60 terabyte di materiale acquisito e analizzato dalla Guardia di finanza, 24.213 pagine di trascrizioni dibattimentali, 112 capi di imputazione e richieste di pena per oltre 400 anni di carcere.