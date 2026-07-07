Cosseria, barriere fonoassorbenti sulla A6: progetto approvato, ma senza copertura finanziaria

Cosseria. Il consigliere regionale Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di farsi parte attiva col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare la realizzazione delle barriere fono-assorbenti sull’Autostrada A6 Torino-Savona nel territorio comunale di Cosseria, uno dei pochi centri abitati sprovvisti di questi dispositivi contro il rumore provocato dal traffico.
In particolare, nella zona dovrebbero essere installate barriere su tre tratti per un totale di 380 metri che fanno parte di uno stralcio del progetto approvato dalla Conferenza di Servizi.
L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha replicato che in Conferenza Stato Regioni il progetto di barriere fonoassorbenti, che riguarda anche il Comune di Cosseria, è stato approvato, ma in assenza di un piano economico finanziario chiaro ed efficace.
Secondo l’assessore si è trattato, con ogni probabilità, di un disallineamento di natura finanziaria tra Mit e attuale concessionario autostradale, oggi probabilmente superato.
L’assessore regionale si è quindi assunto l’onere di verificare personalmente.