Cooperativa Olivicola di Arnasco: archiviata l’indagine sui fondi europei

Si è positivamente conclusa la vicenda giudiziaria avente a oggetto la verifica della legittimità della percezione dei contributi europei destinati al settore olivicolo, a suo tempo avviata dalla Procura Europa, con riferimento a tutte le attività di gestione della Cooperativa per il periodo 2017/2023.

L’annuncio dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco .

“Per l’intero corso delle capillari e minuziose attività di indagine realizzate, la Cooperativa ha sempre collaborato con le Autorità competenti mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta nella certa convinzione della legittimità e trasparenza del proprio operato” afferma il presidente Luciano Gallizia.

A conclusione delle approfondite attività investigative, acquisito e verificato ogni utile elemento documentale, il procuratore europeo delegato, in data 7 gennaio 2026, ha ritenuto di formulare richiesta di archiviazione del procedimento avendo accertato in via l’insussistenza del fatto originariamente ipotizzato.

A fondamento di detta richiesta la Procura Europea, ha testualmente confermato di aver verificato che la Cooperativa possedesse tutti i requisiti necessari per ottenere il finanziamento pubblico richiesto quale organizzazione di produttori, avendo accertato la congruità del numero dei soci aderenti, il valore e l’entità della produzione conferita dagli stessi, la assoluta regolarità di tutte le transazioni bancarie nel tempo poste in essere, oltre che la corretta attuazione del programma finanziato dall’Unione Europea, peraltro già favorevolmente valutato dalle competenti autorità nazionali.

In data 9 ottobre 2025, la Camera Permanente n. 8 della Procura Europea, con sede in Lussemburgo, condividendo integralmente la richiesta pervenuta ha quindi deliberato, per proprio conto, l’archiviazione del caso dandone comunicazione alle competenti autorità nazionali.

Con decreto del 25 marzo 2026 anche il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, condividendo i relativi esiti dell’indagine, ha ritenuto di disporre quindi la definitiva archiviazione del procedimento evidenziando l’esaustività delle attività di verifica realizzate dalla Procura specificando la non utilità di ulteriori attività investigative ponendo, per tale via, definitivamente fine al relativo procedimento.

Nella giornata del 21 luglio 2026, nel corso dell’Assemblea dei Soci, il presidente Luciano Gallizia e il legale della Cooperativa, l’avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, hanno illustrato ai soci l’intero percorso processuale e gli esiti definitivi della vicenda, rispondendo alle domande dei presenti e condividendo la documentazione ufficiale.

La Cooperativa Olivicola di Arnasco accoglie con soddisfazione la conclusione di una vicenda che ha interessato l’ente e il suo presidente per diversi anni: “L’esito dei plurimi provvedimenti positivi ha infatti confermato la correttezza dell’operato della Cooperativa tanto nella gestione amministrativa dell’organizzazione che nella fase di accesso ai finanziamenti europei riferita al programma finanziato”.

“Con rinnovata serenità la Cooperativa continuerà quindi a dedicarsi alla valorizzazione dell’olivicoltura del territorio, sostenendo i propri soci e la promozione dell’olio extravergine di oliva ligure, proseguendo con immutato entusiasmo l’esecuzione delle proprie attività che da oltre quarant’anni caratterizza la propria attività” conclude.