Controlli sulla movida a Finale Ligure: market multato per vendita di alcol a un minorenne

Finale Ligure. Intervento della Polizia Locale di Finale ligure presso un market gestito da stranieri nel centro di Finalmarina, per contestare all’esercente la vendita di una bottiglia di whisky ad un ragazzino di sedici anni.

Al titolare del negozio è stata inflitta una sanzione amministrativa da 500 euro. Lo stesso market, pochi giorni prima, era stato sanzionato per aver posto in vendita generi alimentari privi di etichetta e in cattivo stato di conservazione, ovvero scaduti, con sequestro di una trentina di chili fra carne e pesce e decine di confezioni di snack.

L’operazione fa parte di un controllo mirato e programmato da parte degli agenti, anche in borghese, per contenere possibili eccessi della movida nel fine settimana.