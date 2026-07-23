Controlli e intelligence: a Savona il vertice tra le autorità doganali italiane e francesi

Savona. Si è svolto presso la sede di Savona dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) un importante incontro di coordinamento tra il direttore del Dipartimento Alpi Marittime della Dogana francese, Mikaël LE PIMPEC, e il dirigente dell’Ufficio Locale ADM Liguria 3, Nicola MASSA, la cui competenza è oggi estesa alle province di Savona e Imperia. All’incontro hanno preso parte anche il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Savona, Col. (ISSMI) Aldo NOCETI, e il dirigente dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Liguria, Francesco F. PITTALUGA.

L’incontro, inserito nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra le autorità doganali dei due Paesi, sviluppata attraverso le attività del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia, ha avuto come principale oggetto il coordinamento degli interventi nelle aree di confine, anche mediante l’eventuale costituzione di pattuglie miste, nonché lo scambio di informazioni di intelligence finalizzate a migliorare l’analisi dei rischi e il contrasto dei fenomeni illeciti, talvolta di matrice criminale, che interessano le zone di frontiera e di retrovalico e, più in generale, i territori delle province di Savona e Imperia.

L’incontro è poi proseguito con un gradito momento conviviale e con la visita al moderno Cruise Terminal di Savona e alla struttura portuale di Vado Ligure, presso la quale sono state recentemente individuate e poste sotto sequestro due ingenti partite di stupefacenti. Nel corso della visita, i doganieri francesi hanno potuto osservare le moderne procedure di movimentazione dei container impiegate dal terminalista e le attività di verifica ispettiva adottate da ADM.