  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Controlli

Contanti e lingotti d’oro nascosti in una confezione di detersivo: maxi sequestro in porto

Agenzia delle Dogane e Guardia di finanzia scoprono valuta non dichiarata per oltre 150mila euro tra gli effetti personali di passeggeri in partenza per il Marocco

Generico luglio 2026

Liguria. Hanno un valore complessivo di 151.723 euro il denaro contante ed i lingotti in oro non dichiarati intercettati dal personale dell’Agenzia delle Dogane di Genova insieme ai militari e all’unità cinofila della Guardia di finanza in porto a Genova.

Banconote e preziosi sono stati rinvenuti tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza dal porto di Genova per il Marocco durante i normali controlli. La normativa vigente impone l’obbligo di dichiarazione doganale per il trasporto di valuta pari o superiore a 10mila euro.

In particolare, 52.060 euro erano stati nascosti all’interno di una confezione di detersivo.

A seguito dei controlli sono stati emessi sei verbali con oblazione immediata, subito pagati dalle persone coinvolte con complessivi 5.855 euro, più un verbale di sequestro amministrativo per oro e contanti con sanzione pari a 31.442 euro.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.