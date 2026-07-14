Consiglio regionale, sostegno al 130° anniversario della nascita di Pertini e valorizzazione della Casa Museo di Stella

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio regionale l’ordine del giorno 396, presentato da Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvinj), che impegna la Giunta a promuovere, anche in collaborazione con il Comune di Stella, la Provincia di Savona, l’Associazione Sandro Pertini e le istituzioni scolastiche e culturali del territorio, iniziative che ricordino i 130 anni dalla nascita del Presidente Sandro Pertini.

Nel documento si sottolinea il coinvolgimento degli Istituti della Resistenza e dell’Età contemporanea presenti in Liguria, riconosciuti e sostenuti ai sensi della legge regionale 33 del 2006, affinché valorizzino, anche nell’ambito delle risorse regionali già attribuite, la figura del Presidente Pertini attraverso eventi, mostre, convegni e manifestazioni. Nel documento si ricorda che il 25 settembre 2026 segna il centotrentesimo (130°) anniversario della nascita di Alessandro (Sandro) Pertini, che rappresenta uno dei simboli più alti dell’unità nazionale, della difesa dei valori democratici, della Costituzione e della libertà, mantenendo per tutta la sua vita un legame indissolubile e profondo con la sua terra d’origine, la Liguria.

L’assessore al turismo Luca Lombardi ha espresso parere positivo a nome della Giunta.

I consiglieri regionali Jan Casella (Avs) , Alessandro Bozzano (Noi Moderati) e Roberto Arboscello (Pd) hanno chiesto di sottoscrivere il documento.