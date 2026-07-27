  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Dietrofront

Confusione in Nazionale: non sarà Pirlo il Ct dell’Italia, ipotesi dimissioni per Maldini e Leonardo

A spingere Malagò all'interruzione delle pratiche le polemiche legate al suo ruolo di ambasciatore di una società russa di scommesse

andrea pirlo

Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo essere stato indicato come ormai prossimo all’ufficialità, la sua nomina è stata bloccata dalle polemiche legate al suo ruolo di ambasciatore di Fonbet, società russa di scommesse.

La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico e istituzionale, con numerose critiche rivolte alla FIGC. Di fronte alle contestazioni, Pirlo ha ribadito sui propri canali social che la sua collaborazione con l’azienda era esclusivamente di natura commerciale e priva di qualsiasi significato politico. Ma questa mattina, proprio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex campione del mondo ed ex allenatore della Sampdoria ha annunciato: “Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana”.

Nel messaggio di Pirlo, tra le figure ringraziate, compaiono Paolo Maldini e Leonardo, ma non Giovanni Malagò che, in seguito alle pressioni ricevute, avrebbe interrotto ogni iniziativa relativa alla candidatura di Pirlo. Resta inoltre aperta la questione legata al direttore tecnico e all’advisor, che potrebbero rassegnare le dimissioni già nelle prossime ore qualora non si arrivasse a un accordo su un allenatore condiviso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.