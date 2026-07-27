Confusione in Nazionale: non sarà Pirlo il Ct dell’Italia, ipotesi dimissioni per Maldini e Leonardo

Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo essere stato indicato come ormai prossimo all’ufficialità, la sua nomina è stata bloccata dalle polemiche legate al suo ruolo di ambasciatore di Fonbet, società russa di scommesse.

La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico e istituzionale, con numerose critiche rivolte alla FIGC. Di fronte alle contestazioni, Pirlo ha ribadito sui propri canali social che la sua collaborazione con l’azienda era esclusivamente di natura commerciale e priva di qualsiasi significato politico. Ma questa mattina, proprio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex campione del mondo ed ex allenatore della Sampdoria ha annunciato: “Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana”.

Nel messaggio di Pirlo, tra le figure ringraziate, compaiono Paolo Maldini e Leonardo, ma non Giovanni Malagò che, in seguito alle pressioni ricevute, avrebbe interrotto ogni iniziativa relativa alla candidatura di Pirlo. Resta inoltre aperta la questione legata al direttore tecnico e all’advisor, che potrebbero rassegnare le dimissioni già nelle prossime ore qualora non si arrivasse a un accordo su un allenatore condiviso.