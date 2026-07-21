Concessioni demaniali a Pietra Ligure: aggiudicati i primi 12 lotti, quelli dei Bagni Lido e Bagni Gino sospesi in via cautelare per verifiche

Pietra Ligure. Prosegue il percorso di riassegnazione delle concessioni demaniali marittime del litorale di Pietra Ligure.

Nell’ambito della procedura comparativa pubblica relativa ai 41 lotti previsti, la stazione appaltante ha ufficialmente completato l’iter di aggiudicazione definitiva per le prime 12 concessioni, mentre per le rimanenti la procedura è in via di perfezionamento.

Per quanto riguarda invece i lotti numero 14 (Bagni Lido) e numero 41 (Bagni Gino), il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha stabilito la sospensione temporanea e precauzionale della procedura.

La documentazione relativa ai provvedimenti adottati è pubblica e consultabile attraverso i canali istituzionali del Comune di Pietra Ligure.

“Si tratta di una misura in via esclusivamente cautelativa, adottata a seguito di due esposti pervenuti all’amministrazione, al fine di avviare gli approfondimenti e le verifiche di legge, previste dal Codice dei Contratti Pubblici (articoli 95 e 96 del decreto legislativo 36/2023) – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al demanio Francesco Amandola – I due provvedimenti sono stati presi dal RUP a seguito dell’acquisizione di documentazione e di elementi che hanno reso necessari approfondimenti istruttori finalizzati a garantire il pieno contradditorio con gli operatori economici interessati, ai quali, a norma della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, è riconosciuta la possibilità di presentare memorie, chiarimenti, controdeduzioni e ogni documentazione ritenuta utile”.

“Continueremo ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza e gli stakeholders sullo sviluppo delle successive fasi di gara. Il nostro obiettivo è garantire la massima trasparenza, la tutela della legalità e la tempestività dell’azione amministrativa a beneficio di tutta la comunità e degli operatori del settore”, concludono De Vincenzi e Amandola.