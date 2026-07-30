Concessioni a Loano, sospesa la gara per altri due lotti: in corso controlli per possibili “collegamenti non consentiti” tra partecipanti

Loano. Come già accaduto alcune settimane fa, in questi giorni il Comune di Loano ha deciso di congelare la gara per altri due lotti di concessioni demaniali marittime per le quali è tuttora in corso la procedura di affidamento.

La decisione è stata presa dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) che, a seguito di una comunicazione arrivata al Comune a metà luglio, ha effettuato alcune verifiche rispetto alla documentazione tecnica presentata da alcuni concorrenti di due differenti lotti, cioè il 7 dei Bagni Nadia e il 24 dei Bagni Campana. Il controllo ha consentito di individuare un possibile “profilo di collegamento non consentito” tra due partecipanti alla gara per gli stabilimenti in questione.

Nel provvedimento prodotto dal Rup, si legge che “la comunicazione [ricevuta] evidenzia una pluralità di elementi che, valutati nel loro complesso, potrebbero integrare, dove accertati, indizi gravi, precisi e concordanti della riconducibilità delle offerte dei due partecipanti ad un unico centro decisionale, in potenziale violazione del divieto di partecipazione plurima sancito dal disciplinare di gara e dalla legge regionale numero 26/2017. In particolare, la segnalazione documenterebbe: l’assoluta identità di sede legale; un intreccio societario storico; coabitazione e identità di domicilio; convergenza e contiguità territoriali degli interessi”.

“L’amministrazione, in virtù del principio di buon andamento e imparzialità e del principio del risultato, non può ignorare fatti sopravvenuti che minano la serietà delle offerte ed il rispetto dei principi generali che governano le procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la Stazione Appaltante ha il potere e il dovere di verificare la permanenza e la veridicità dei requisiti di partecipazione in ogni fase della procedura, potendo revocare o annullare l’ammissione precedentemente disposta qualora l’istruttoria confermi il collegamento sostanziale”.

Alla luce di ciò e “stante la delicatezza della questione, la necessità di acquisire ogni elemento utile alla corretta decisione, il rispetto del principio del contraddittorio procedimentale nonché l’esigenza di assicurare la regolarità e la legittimità della procedura anche a tutela di tutti gli altri concorrenti, si rende necessario procedere a un’istruttoria approfondita prima di procedere con la valutazione delle offerte tecniche” dei lotti 7 e 24.

Insomma, i due partecipanti potrebbero essere in qualche modo “collegati tra loro”, cosa chiaramente vietata dal disciplinare di gara e da una legge regionale sul tema. Da qui la decisione di sospendere la gara per il lotto riguardante i Bagni Nadia e i Bagni Campana.

“Quando emergono elementi che richiedono ulteriori verifiche – commenta il sindaco di Loano Luca Lettieri – un’amministrazione seria non accelera i tempi, ma si prende il tempo necessario per fare chiarezza. Per questo il Rup ha disposto la sospensione cautelativa anche di altri due lotti, così da consentire un’istruttoria completa e garantire il pieno diritto di difesa dei soggetti interessati. La nostra priorità resta quella di assicurare una procedura trasparente, imparziale e inattaccabile sotto il profilo della legittimità, nell’interesse del Comune, dei partecipanti e della comunità”.