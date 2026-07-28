Concerto d’eccezione al Priamar di Savona: ospite il jazzista David Jackson

Un appuntamento speciale all’insegna della musica, dell’innovazione e dell’inclusione ha preso vita ieri sera, lunedì 27 luglio nella suggestiva cornice del Priamàr di Savona.

Protagonista della serata la consolidata band Emo Suoni, che si è esibita utilizzando il sistema Soundbeam, una tecnologia avanzata che permette di fare musica attraverso il movimento, rendendo l’esperienza musicale accessibile e inclusiva. Ospite d’eccezione il celebre sassofonista e jazzista David Jackson, artista di fama internazionale.

La collaborazione tra David Jackson e la Cooperativa Sociale Il Faggio prosegue così dopo le positive esperienze dello scorso anno e si rinnova con un concerto che promette di emozionare il pubblico, confermando il valore della musica come linguaggio universale di partecipazione e condivisione.

“Sono molto felice di tornare a Savona per lavorare ancora con Il Faggio su un progetto davvero unico nel suo genere», dichiara David Jackson. «La musicalità di questo gruppo è straordinaria e questa sera abbiamo utilizzato anche il sistema Soundbeam 6, una tecnologia estremamente avanzata che amplia ulteriormente le possibilità espressive e inclusive della musica”.

Michele Fornelli il responsabile del progetto Soundbeam per il Faggio: “Questa serata è stata il culmine di tutto un lavoro che da un anno che portiamo avanti e ha avuto il primo passaggio nel novembre dell’anno scorso con il convegno che si è tenuto al Priamar per la presentazione del sistema del sistema SoundBeam utile per affrontare e condividere con i ragazzi con disabilità la musica”.

Il presidente della Cooperativa Sociale Il Faggio, Danilo Pisano, sottolinea il significato dell’iniziativa: “Quello di ieri sera non è stato soltanto un concerto, ma un modo concreto di intendere la riabilitazione e l’inclusione. Al Faggio crediamo che la musica e l’arte aiutino le persone non solo a soddisfare i propri bisogni, ma anche a riscoprire desideri, talenti ed emozioni. È questo il significato più profondo dell’inclusione”.

“Siamo inoltre orgogliosi del contributo dei nostri soci, che mettono a disposizione passioni e competenze, diventando una straordinaria risorsa di innovazione per la cooperativa e per il territorio. La presenza di un musicista del calibro di David Jackson rende questa serata ancora più significativa” conclude.