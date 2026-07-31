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Comune di Noli, concorso per funzionario tecnico: assunzione nel Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Contratto a tempo indeterminato

rigenerazione urbana noli

Il Comune di Noli ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di un funzionario tecnico con contratto a tempo pieno e indeterminato. La procedura rappresenta un’interessante opportunità per i professionisti del settore tecnico interessati a intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione.

Il posto messo a concorso appartiene all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, come previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, e sarà destinato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, struttura che si occupa della pianificazione del territorio, della gestione delle pratiche edilizie e dell’applicazione della normativa urbanistica.

L’assunzione è prevista con contratto a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, e a tempo indeterminato. La selezione avverrà per titoli ed esami, consentendo di valutare sia il percorso formativo e professionale dei candidati sia le competenze dimostrate durante le prove concorsuali.

(clicca QUI per accedere al bando integrale)

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