CNA Liguria, Barbara Banchero nominata segretario generale

Barbara Banchero è il nuovo segretario generale di CNA Liguria. La nomina è stata formalizzata oggi all’unanimità dagli organi dell’associazione. Banchero manterrà contestualmente anche il ruolo di segretario di CNA Genova, con l’obiettivo di accompagnare il sistema associativo regionale in una fase di evoluzione organizzativa e di rafforzamento della rappresentanza delle imprese.

“Il sistema produttivo ligure è attraversato da trasformazioni profonde che stanno cambiando il modo di fare impresa, di lavorare e di rappresentare gli interessi economici e sociali dei territori – dichiara Barbara Banchero -. Globalizzazione, innovazione tecnologica, sostenibilità e cambiamenti demografici impongono anche alle associazioni di rappresentanza un’evoluzione del proprio modello organizzativo. Non si tratta semplicemente di riorganizzare la struttura, ma di ripensare il nostro ruolo per essere interlocutori sempre più autorevoli e capaci di accompagnare le imprese nelle sfide del presente e del futuro”.

La nomina di Banchero arriva in un momento particolarmente delicato per il tessuto economico ligure, chiamato a confrontarsi con cambiamenti strutturali che interessano il mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese: dalla transizione digitale alla sostenibilità ambientale, dall’invecchiamento demografico alle nuove forme del lavoro. Una trasformazione che coinvolge direttamente anche il ruolo delle associazioni di categoria, sempre più chiamate a rappresentare gli interessi delle imprese offrendo servizi, competenze e capacità di interlocuzione con istituzioni e sistema economico

“Il sistema produttivo ligure è attraversato da trasformazioni profonde che stanno cambiando il modo di fare impresa, di lavorare e di rappresentare gli interessi economici e sociali dei territori – spiega Barbara Banchero -. In questo contesto il nostro obiettivo è costruire una CNA Liguria ancora più efficace, coordinata e riconoscibile, in grado di valorizzare il patrimonio di competenze presente nei territori e di offrire risposte concrete alle esigenze delle imprese. Vogliamo continuare a mettere al centro la rappresentanza dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, rafforzando al tempo stesso la nostra capacità di incidere sui processi di sviluppo e innovazione della regione”.

Chi è Barbara Banchero

Barbara Banchero inizia il proprio percorso all’interno del sistema CNA nel 2003, contribuendo, insieme alla segreteria dell’associazione, alla fondazione di ECIPA, l’ente di formazione della Confederazione. Negli anni successivi ricopre diversi incarichi di responsabilità all’interno di ECIPA, per poi assumere la guida della società di servizi di CNA, maturando una significativa esperienza manageriale e organizzativa.

Il 18 gennaio 2018 viene nominata segretario generale di CNA Genova, incarico che continua a ricoprire. Nel corso della propria carriera ha inoltre assunto ruoli presso la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, sviluppando competenze anche nei settori educativo e istituzionale.

Nel 2026 entra a far parte della Giunta della Camera di Commercio di Genova e, dal 16 luglio dello stesso anno, viene nominata segretario generale di CNA Liguria, mantenendo per un anno anche la guida di CNA Genova nell’ambito del nuovo assetto organizzativo della Confederazione.