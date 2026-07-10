CIA Savona, ecco il nuovo mercato contadino di Celle Ligure con prodotti a Km0

Cia Savona rinnova ancora il suo impegno nella promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli a Km0. E lo fa grazie ad una convenzione con il Comune di Celle Ligure e l’avvio di un nuovo mercatino situato in Largo Giolitti, “Da U Besagnin”.

Una iniziativa per riscoprire la filiera corta dell’agroalimentare, all’insegna della qualità e del rapporto diretto tra agricoltori e consumatori: sapori e tradizioni dei territori, con prodotti locali e genuini direttamente sulla tavola.

Con questa iniziativa CIA Savona vuole sostenere la creazione di nuove reti di impresa, che vedono in prima linea piccole aziende agricole e produttori locali per vendite dirette ad agriturismi e/o ristorazione.

La convenzione rimarrà in vigore fino al 10 giugno 2027.

Lo spazio ospiterà fino a un massimo di sei operatori agricoli contemporaneamente. Per garantire la massima varietà e favorire la partecipazione di più realtà del territorio, la C.I.A. gestirà un sistema di rotazione dei produttori (aperto, previa verifica dei requisiti, anche agli imprenditori non iscritti all’associazione).

Il mercato, che valorizza la filiera corta e il contatto diretto con i produttori, si anima due mattine a settimana – il martedì e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 – offrendo una vetrina d’eccellenza che unisce la costa all’entroterra ligure, fino a sconfinare nel vicino Piemonte.

“Valorizzare le eccellenze del territorio, sostenere l’imprenditoria locale e offrire ai cittadini e ai visitatori l’accesso diretto ai prodotti agroalimentari freschi e di stagione” afferma Valter Sparso, responsabile CIA Savona e referente del progetto.

Scopriamo nel dettaglio chi sono i produttori che animano i banchi di Largo Giolitti.

Il martedì mattina la proposta è fortemente radicata nel territorio locale, con una ricca offerta che spazia dalle primizie dell’orto ai formaggi ovini:

• Ortofrutta: La freschezza di frutta e verdura di stagione è garantita dalla presenza fissa di due realtà locali, l’Azienda Agricola Ambrus Orsolya (Savona) e l’Azienda Agricola Torre Luca (Stella).

• Formaggi: Per gli amanti dei latticini, l’Azienda Agricola Musso Sonia (Altare) porta in piazza il meglio del suo allevamento e della caseificazione di formaggi ovini.

• Apicoltura e non solo: L’Azienda Agricola Briano Laura (Vado Ligure) propone il proprio miele insieme a prodotti stagionali orticoli e piccoli frutti.

Il giovedì il mercato si arricchisce anche con i sapori della vicina provincia di Cuneo e con i grandi classici della tradizione ligure:

• Dalla terra alla tavola: Doppio appuntamento con l’ortofrutta piemontese grazie a Olivero Luciano e Olivero Simone, entrambi provenienti da Genola (CN), con una vastissima scelta di frutta e ostaggi.

• Olio e derivati: Immancabile la presenza del ponente ligure con Bottello Romolo, che porta sui banchi l’olio extravergine e i prodotti trasformati del Frantoio.

• Il mondo delle api: Castellano Fabio presidia lo spazio dedicato all’apicoltura e a tutti i golosi trasformati dell’alveare.

Tra una settimana il paniere dei prodotti si amplierà ulteriormente con l’ingresso di una nuova realtà: l’Azienda Agricola “Le Langhette” di Saliceto (CN). Si tratta di un’azienda specializzata nell’allevamento ovino e caprino con caseificazione in proprio, che porterà a Celle Ligure una selezione di formaggi freschi e stagionati. Tra le specialità più attese spicca senza dubbio la giuncata, un formaggio fresco della tradizione, oggi diventato quasi introvabile e pronto a conquistare i palati dei cellesi.

“L’appuntamento con la qualità, la trasparenza e il gusto genuino è quindi in Largo Giolitti: un modo sostenibile di fare la spesa, sostenendo da vicino chi lavora la terra” conclude Sparso.