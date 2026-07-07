Cestistica Savonese: le Under 17 conquistano il successo nel torneo internazionale in Spagna

Lloret de Mar. Under 17 della Cestistica Savonese, guidate da coach Ilaria Napoli, conquistano il prestigioso Torneo internazionale EBIT 2026 di Lloret de Mar, in Spagna.

Dopo un percorso straordinario, chiuso con tre vittorie su quattro nella fase di qualificazione, le savonesi si sono guadagnate l’accesso alla finale.

L’unica sconfitta è arrivata nella gara d’esordio, disputata subito dopo un viaggio notturno senza dormire, contro le francesi del NBAO Nice.

Da lì in poi sono arrivate le vittorie contro le irlandesi del NE Knights, le francesi del Carquefou BC e le spagnole del CD Oroquieta.

In finale, ancora contro il Carquefou BC, le ragazze savonesi hanno disputato una partita di grande carattere, sempre in vantaggio ma combattuta fino all’ultimo possesso, conquistando il titolo con il punteggio di 53-49.

Un riconoscimento speciale va alla capitana Serena Ranno, premiata come MVP del torneo nella categoria Under 17.

“Ma questo successo è soprattutto il trionfo di una vera squadra: un gruppo che, con impegno, sacrificio e passione, è cresciuto partita dopo partita durante tutta la stagione – affermano i dirigenti della Cestistica Savonese -. Complimenti a tutte le ragazze, allo staff tecnico e a chi ha accompagnato questo splendido percorso.

Una stagione che si chiude nel migliore dei modi… con lo sguardo già rivolto alla prossima, pronti a vivere nuove emozioni e ad inseguire altri grandi traguardi”.

L’immagine celebrativa del successo