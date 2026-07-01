Ceriale, Marabello (FNV): “Lite tra gruppi di ragazzi in centro, lanciati tavoli e sedie di dehors: piazza della Chiesa va chiusa”

Ceriale. “Alla luce di quanto accaduto questa notte a Ceriale in piazza della Vittoria nel centro storico, dove gruppi di extracomunitari indisturbati hanno lanciato sedie e tavoli di alcuni dehors creando il caos in uno dei luoghi più belli e suggestivi del paese, Futuro Nazionale di Ceriale nei prossimi giorni organizzerà una serie di incontri con la cittadinanza in modo da contrastare e combattere la situazione di enorme degrado urbano che purtroppo interessa la nostra comunità sia sul piano sociale, sia per quanto riguarda la sicurezza”. Lo dichiara Fabrizio Marabello, referente e portavoce cerialese del partito del generale Roberto Vannacci.

“Già in passato come Movimento Indipendenza, ancor prima di confluire in Futuro Nazionale, avevamo più volte denunciato pubblicamente il degrado urbano con particolare riferimento a piazza della Chiesa (e vie limitrofe) uno dei luoghi più caratteristici e tradizionali del centro storico di Ceriale. L’area (di proprietà della diocesi di Albenga-Imperia ma aperta al pubblico passaggio) è in condizioni di forte degrado a causa della presenza di gruppi di ragazzini (in prevalenza extracomunitari) che trascorrono il loro tempo a imbrattare i muri della chiesa, a urinare per terra e sui muri e utilizzano le fioriere per la raccolta dei rifiuti. La nostra proposta per risolvere definitivamente il problema è rimasta immutata: bonificare l’intera area provvedendo, in primis, all’allontanamento coatto di questi gruppi di extracomunitari (e anche di qualche italiano); alla tinteggiatura dei muri della chiesa parrocchiale dove vi sono scritte e graffiti di ogni genere (bestemmie incluse); alla pulizia del suolo e alla sostituzione dell’arredo urbano”.

“Ma l’intervento principale – prosegue Marabello – consiste nel chiudere totalmente piazza della Chiesa lato via Libertà e via Roma con cancelli stilizzati in ferro battuto in armonia con il paesaggio del centro storico consentendo l’accesso solo ed esclusivamente agli aventi diritto (parrocchia, Comune, forze di polizia e proprietari di immobili). Siamo venuti, altresì, a conoscenza che i proprietari degli immobili dell’area interessata dal degrado sono disponibili a contribuire alle spese per la cancellata. Ovviamente sia la Curia, sia il Comune dovranno fare la loro parte e, se sarà necessario, attiveremo una sottoscrizione per la raccolta di fondi”.

“Una volta che piazza della Chiesa sarà completamente recuperata dovrà essere restituita a cittadini e turisti in accordo con la Curia diocesana per organizzare eventi culturali di alto livello (concerti di musica da camera, lirici, presentazioni di libri). Soltanto in questo modo noi cerialesi potremo riprenderci le chiavi di casa”, conclude Marabello.