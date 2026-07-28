Ceriale, Marabello (FNV): “Bene l’ordinanza anti-degrado urbano, ma l’ordine pubblico spetta esclusivamente alle forze di polizia dello Stato”

Ceriale. “Finalmente a Ceriale è stata pubblicata, sebbene con molto ritardo rispetto ad altri Comuni, l’ordinanza recante disposizioni a tutela del decoro urbano, della tranquillità pubblica, del patrimonio comunale e della sicurezza del territorio. In ritardo perchè tali provvedimenti sono già stati adottati da altri Comuni della Riviera di Ponente con largo anticipo rispetto alla stagione estiva dove tutt’ora si stanno effettuando controlli da parte della Polizia Locale con l’applicazione, dove necessario, delle sanzioni del caso”. Lo dichiara Fabrizio Marabello, referente locale del circolo di Futuro Nazionale con Vannacci.

“Per tutto il mese di luglio a Ceriale abbiamo assistito a episodi di degrado e di inciviltà, soprattutto nel centro storico, in particolare da parte dei cosiddetti ‘maranza’ che, in più occasioni, hanno danneggiato il patrimonio artistico-culturale (ad esempio in piazza della Chiesa) e creato problemi di ordine pubblico. Il sindaco Marinella Fasano, agli inizi di luglio, grazie anche alle nostre ripetute segnalazioni e pressioni politiche, aveva chiesto un incontro con il prefetto di Savona e la convocazione urgente del Comitato Provinciale per la Sicurezza ma ad oggi nulla è avvenuto.

Non possiamo ridurci all’ultimo momento per adottare provvedimenti che riguardano la tutela della collettività soprattutto quando è noto che le problematiche inerenti l’ordine pubblico si presentano puntualmente ogni anno a inizio estate”.

“Ora non rimane che attendere la corretta osservanza del provvedimento da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine dello Stato e le eventuali contestazioni delle violazioni accertate. Chiediamo, inoltre, all’amministrazione comunale di attivarsi affinchè nel mese di agosto venga potenziata sul territorio di Ceriale la presenza delle forze dell’ordine dello Stato (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) per garantire l’ordine pubblico soprattutto in occasione di eventi e nelle ore notturne rammentando al sindaco e all’assessore alla Polizia Locale che quest’ultima non ha una competenza diretta ed esclusiva sull’ordine pubblico (gli operatori di polizia locale non percepiscono alcuna idennità a riguardo), che per legge spetta unicamente alle forze di polizia dello Stato. Tuttavia, la Polizia Locale può svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e collaborare attivamente al mantenimento dell’ordine pubblico solo a determinate condizioni normative e operative”.

“Per quanto ci riguarda, il circolo cerialese di Futuro Nazionale continuerà nella sua azione politica per migliorare la sicurezza urbana, pilastro fondamentale del vivere civile” conclude Marabello.