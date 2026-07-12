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Torneo estivo

Ceriale, entra nel vivo la prima edizione del Trofeo Città di Ceriale U17: oltre 300 giovani in campo

Il 17 e 18 luglio le fasi finali dellla manifestazione che si svolge all'interno dell'impianto cerialese del "Merlo"

Generico luglio 2026

Prosegue la prima edizione del Trofeo Città di Ceriale U17, manifestazione di calcio giovanile che in queste settimane sta animando le serate del campo sportivo “Francesco Merlo”.

Sono oltre 300 i ragazzi delle annate dal 2008 al 2015 coinvolti nelle diverse categorie del torneo, con numerose partite in programma nel corso delle serate.

L’organizzazione della manifestazione è coordinata da Scorsone, Gaudino e Giunta. Durante il torneo è inoltre presente lo stand di Fisioterapia Albenga – Osteopatia e Movimento, dedicato alla prevenzione degli infortuni e al supporto dei giovani atleti. A contribuire allo svolgimento delle serate anche lo staff impegnato nella gestione della cucina e del bar.

Il torneo si prepara ora a entrare nella seconda settimana, che porterà alle fasi finali in programma il 17 e 18 luglio al “Francesco Merlo” di Ceriale.

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