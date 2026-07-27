Ceriale, conclusi con successo i tornei B2 Bybit Riviera Beach Volley

Ceriale. Ventisei coppie e tanto spettacolo al parco acquatico Le Caravelle di Ceriale con il serie beach Fipav B2 maschile e femminile organizzati nel week-end dal Bybit Riviera Beach Volley in collaborazione con Beachille.

Sui due campi ufficiali da gara, sotto la gestione tecnica del supervisor nonché responsabile regionale Fipav Liguria Yuri Sacco, la competizione femminile ha visto le cuneesi Elisa Bonansea ed Elisa Gay, scuola In beach Cuneo di Lidia Bonifazi, imporsi sulle cussine torinesi Vittoria Roscigno e Marta Noveri (mvp femminile) per 2 set a zero, mentre nella finale terzo quarto posto, Irene Apicella e Chiara Attardi hanno superato il duo milanese Pavanati-Grandi, terze classificate nella categoria Bronze della Coppa Italia di Laigueglia.

Nel maschile finale pirotecnica dopo un primo set da record (37-39) tra i liguri Michele Brizio e Fabio Brofiga e i piemontesi Emanule Bosio e Gabriele Ghio con ribaltamento al terzo set dopo un gioco spettacolare fatto di difese, muri e contrattacchi continui. Un serie beach B2 dal sapore di un B1 visto il livello degli scambi, a testimoniarlo la gara valevole il terzo gradino del podio: tra le coppie più forti del panorama ligure del momento, Grosso Laerte e Lorenzo Bellosta, hanno ceduto il passo ai giovanissimi piemontesi Simone Oberto e Kristian Turkaj in una partita segnata dai continui muri punto da una parte e dall’altra.

“Ringraziamo il Parco acquatico delle Caravelle e Federico Quai per la collaborazione – ha dichiarato il presidente Alessio Marri – abbiamo realizzato una due giorni di altissimo profilo tecnico con grande coinvolgimento dei partecipanti sia dentro che fuori dal campo grazie all’atmosfera delle Caravelle”.