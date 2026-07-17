Cengio ambizioso, Chiarlone: “Il salto di categoria? Un sogno, ma abbiamo le carte per provarci”

Cengio. Ai nastri di partenza della Prima Categoria, in lotta per l’altissima classifica, c’è il Cengio di mister Loris Chiarlone. Nei suoi primi due anni alla guida della squadra granata, sono arrivati rispettivamente un sesto e un quarto posto. Quest’anno, anche tenendo d’occhio la situazione legata ad un possibile ripescaggio in Promozione dell’Albingaunia, i rinforzati valbormidesi vedono il salto di categoria come un traguardo che coronerebbe il percorso promosso dall’ex mister della Carcarese. In ogni caso, a Cengio l’entusiasmo è molto alto.

Mister, un giudizio sulla passata stagione

Il campionato appena concluso è stato sicuramente molto positivo. Rimane un po’ di rammarico perché chiudere con 55 punti e non riuscire a disputare i playoff brucia. Davanti a noi abbiamo trovato due squadre fortissime come Virtus Sanremese e Ventimiglia e, purtroppo, la forbice si è allargata troppo. Questo rammarico, però, deve darci ancora più forza e rappresentare uno stimolo per alzare ulteriormente il nostro livello. Mi porto dietro tante prestazioni importanti. Penso alle due partite contro il Ventimiglia, nelle quali abbiamo dato grande filo da torcere sia a Cengio sia in trasferta a Ventimiglia, disputando due ottime gare e venendo raggiunti nel finale in entrambe le occasioni. Anche contro la Virtus Sanremese siamo usciti dal campo a testa alta. Sono partite che ci fanno capire come ci manchi davvero poco per fare qualcosa di importante. Oltre al rammarico, mi porto via anche tanta fiducia. Ho visto un gruppo crescere in maniera evidente, soprattutto nella seconda parte della stagione, e mi auguro che questo percorso possa proseguire. Se ogni giocatore riuscirà ad alzare anche solo di poco il proprio livello, allora potremo toglierci ancora delle belle soddisfazioni.

Come giudichi il lavoro sul mercato? Ti senti soddisfatto?

L’obiettivo principale era sicuramente quello di mantenere gran parte del gruppo che ha ben figurato nel campionato appena concluso. Ci siamo riusciti e questa è già una grande vittoria, perché tanti ragazzi sono già ottimi giocatori per la categoria e qualcuno, a mio avviso, meriterebbe anche un livello superiore. Nonostante le richieste ricevute da altre società, hanno scelto di rimanere per proseguire questo percorso e questo è un segnale molto importante. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, abbiamo cercato profili che avessero già maturato esperienze significative, anche in categorie superiori. Sono tutti ragazzi giovani, ambiziosi e con grande voglia di crescere. Siamo andati a colmare alcune caratteristiche tecniche che ritenevamo mancassero alla rosa, soprattutto nel reparto offensivo, dove sono arrivati tre giocatori con qualità diverse. Abbiamo cercato elementi capaci di attaccare la profondità, di creare superiorità numerica nell’uno contro uno e di garantire maggiore presenza in area di rigore. Inoltre, considerando che qualche partenza c’è stata e che gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, era importante ampliare le soluzioni a disposizione. Oltre agli aspetti tecnici, abbiamo prestato grande attenzione anche alle qualità umane. Volevamo ragazzi in grado di integrarsi al meglio all’interno di un gruppo che, dal punto di vista caratteriale e umano, rappresenta il vero valore aggiunto di questa squadra. Quindi sì, sono assolutamente soddisfatto.

Che campionato di Prima Categoria ti aspetti?

Sarà di nuovo molto tosto e complicato. È vero che sono uscite due corazzate come Virtus Sanremese e Ventimiglia, ma è altrettanto vero che diverse squadre si sono mosse molto bene sul mercato. Mi aspetto quindi un torneo molto equilibrato, soprattutto nelle posizioni di vertice. Non vedo una grande favorita, a meno che l’Albingaunia non resti in Prima Categoria. In quel caso, credo che partirebbe con i favori del pronostico per la vittoria finale. Alle sue spalle mi auguro ci sia anche il Cengio. Vedo molto bene l’Andora, che nelle due partite della scorsa stagione mi ha impressionato: ha una rosa di grande qualità, con esperienza, ed è una società organizzata molto bene. Anche la Golfo Dianese sarà sicuramente protagonista. Ci saranno poi i derby con Dego e Altarese, che si sono entrambe rinforzate molto bene sul mercato e saranno partite combattutissime. Mi aspetto una stagione importante anche dal Camporosso, che ha riportato in rosa giocatori di esperienza e qualità praticamente in tutti i reparti. Dopo un anno di transizione, credo possa tornare a lottare per le posizioni di vertice. Infine, attenzione anche al Quiliano, perché già nella scorsa stagione aveva una rosa con valori importanti e credo possa essere un’altra squadra da tenere in considerazione.

E se l’Albingaunia dovesse essere ripescata in Promozione? Vi sentite la squadra da battere?

il discorso fatto prima si accentuerebbe ulteriormente. Credo che il Cengio debba essere inserito tra le squadre che possono lottare per il vertice, perché fa parte del percorso di crescita che abbiamo costruito in questi ultimi due anni. Il primo anno abbiamo chiuso al sesto posto, il secondo al quarto e, guardando anche i punteggi degli altri gironi, ritengo che avremmo meritato di disputare i playoff. Di conseguenza, il passo successivo deve essere quello di provare a competere per le prime posizioni. Dal punto di vista tecnico, della compattezza del gruppo e dell’organizzazione, penso che siamo arrivati a un buon livello e credo che ci siano tutte le condizioni per provarci.

Come giudichi il tuo percoso che stai intraprendendo a Cengio?

Si sta rivelando positivo e sta proseguendo un po’ come speravo. Dopo gli anni belli e vincenti vissuti a Carcare, ho accettato di scendere di categoria per rifondare e ricostruire un progetto calcistico. Sapevo benissimo che ci sarebbe voluto del tempo, ma in questo percorso era fondamentale vedere una crescita anno dopo anno e credo che questo stia accadendo. Anche da parte della società ho visto segnali molto positivi: c’è sempre la volontà di fare le cose per bene. È una realtà piccola, ma composta da persone che tengono tantissimo al Cengio e lo vivono ogni giorno. L’arrivo di un dirigente esperto e competente come Andrea Ferrari, detto ‘Ciro’, dimostra quali siano le intenzioni della società: senza fare voli pindarici o passi più lunghi della gamba, si vuole aggiungere ogni anno un mattoncino in più. Questo, secondo me, si sta vedendo e ne sono contento, perché la crescita sul campo deve sempre andare di pari passo con quella societaria.

Quanto ti senti cresciuto come allenatore in queste ultime stagioni?

Ogni stagione è stata arricchente. Anche se alleno in Prima Categoria, cerco di lavorare sempre con il massimo della professionalità. Credo di essere migliorato soprattutto nella gestione della partita, cercando di rimanere più lucido possibile durante i novanta minuti per aiutare i miei giocatori e sfruttare al meglio anche chi entra a gara in corso, senza farmi trascinare troppo dall’emotività. È chiaro che sono un allenatore che vive le partite con grande coinvolgimento, ma è una cosa che mi piace e credo che i ragazzi lo percepiscano in maniera positiva. Penso che il Cengio abbia acquisito una credibilità calcistica importante. I risultati ottenuti sono frutto di un lavoro fatto bene e della disponibilità dei ragazzi, che si sono messi completamente al servizio del progetto. Mi rende orgoglioso il fatto che tanti giocatori allenati in passato abbiano deciso, chi prima e chi dopo, di seguirmi in questa avventura. Da una parte è motivo di soddisfazione, dall’altra rappresenta una responsabilità, perché mi spinge a dare sempre il 110% per ripagare la loro fiducia. Mi auguro che questo percorso di crescita possa continuare.

Allora l’obiettivo è il salto di categoria?

Sarebbe un risultato straordinario per una società che, se non ricordo male, ha conosciuto la Promozione una sola volta, tra il 1983 e il 1984. Tornarci sarebbe un sogno, un obiettivo e significherebbe davvero fare la storia.