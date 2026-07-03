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Serie d

Celle Varazze, ufficiale il cambio di proprietà: tutte le quote a Gianluca Mansueto

Il comunicato ufficiale delle Civette

gianluca mansueto celle

È ufficiale il cambio di proprietà del Celle Varazze. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato di possibili novità a livello societario. Si faceva il nome dell’imprenditore romano Gianluca Mansueto, attivo nel settore “food” con l’azienda Quality Pan. Il suo profilo era stato collegato in passato anche al Sestri Levante. Oggi è arrivato l’annuncio del club.

Rispetto alle previsioni però Mansueto non entra in società solo come uno dei soci, ma come titolare del 100% delle quote del club. Adesso è dunque da capire se ci saranno ulteriori ribaltamenti.

Intanto è stato anche comunicato che tutti i debiti con i tesserati sono stati saldati, garantendo così la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Il comunicato

Il Presidente Camogli e la Vicepresidente Villa sono lieti di comunicare che, nella mattinata odierna, il sig. Gianluca Mansueto ha acquisito la totalità delle quote societarie, assumendo così la piena proprietà del Club.

Il sig. Mansueto desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai soci uscenti per il lavoro svolto e manifesta grande soddisfazione nel constatare che la società ha già provveduto a saldare ogni pendenza nei confronti dei propri tesserati.
Il Club è ora nelle condizioni di procedere con la regolarizzazione dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027.
Gianluca Mansueto e il club ringraziano l’advisor The step over e il dott. Leonardo Limatola per il lavoro svolto.

Ulteriori comunicazioni da parte della nuova proprietà saranno rese note nelle prossime ore.

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