Celle Varazze, ufficiale il cambio di proprietà: tutte le quote a Gianluca Mansueto

È ufficiale il cambio di proprietà del Celle Varazze. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato di possibili novità a livello societario. Si faceva il nome dell’imprenditore romano Gianluca Mansueto, attivo nel settore “food” con l’azienda Quality Pan. Il suo profilo era stato collegato in passato anche al Sestri Levante. Oggi è arrivato l’annuncio del club.

Rispetto alle previsioni però Mansueto non entra in società solo come uno dei soci, ma come titolare del 100% delle quote del club. Adesso è dunque da capire se ci saranno ulteriori ribaltamenti.

Intanto è stato anche comunicato che tutti i debiti con i tesserati sono stati saldati, garantendo così la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Il comunicato

Il Presidente Camogli e la Vicepresidente Villa sono lieti di comunicare che, nella mattinata odierna, il sig. Gianluca Mansueto ha acquisito la totalità delle quote societarie, assumendo così la piena proprietà del Club.