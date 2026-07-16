Serie D, Celle Varazze: preso l’attaccante savonese Francesco Recagno

Il Celle Varazze ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Recagno, ataccante classe 2007. Nato a Savona, ha mosso i suoi primi passi tra Varazze e Vado. Poi l’approdo nei settori giovanili di Sampdoria, Roma (ai tempi della foto di copertina con Bruno Conti) e Venezia fino alla scorsa stagione. Ora la prima esperienza in prima squadra con le civette allenate da Alberto Corradi.

Il comunicato

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Francesco Recagno, attaccante classe 2007, proveniente dalla Primavera del Venezia.

Cresciuto tra Varazze, Vado, Sampdoria, Roma e successivamente Venezia, Francesco è un giovane di grande prospettiva che ha costruito il proprio percorso in importanti settori giovanili professionistici.

Attaccante rapido, tecnico e dotato di grande qualità, arriva in biancoblù con entusiasmo, ambizione e tanta voglia di mettersi in gioco.

Benvenuto Francesco, in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori del Celle Varazze!