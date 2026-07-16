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Colpo local

Serie D, Celle Varazze: preso l’attaccante savonese Francesco Recagno

Primi passi tra Varazze e Vado, poi l'inizio di un percorso in settori giovanili professionistici fino alla prima esperienza in prima squadra con le civette

Generico luglio 2026

Il Celle Varazze ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Recagno, ataccante classe 2007. Nato a Savona, ha mosso i suoi primi passi tra Varazze e Vado. Poi l’approdo nei settori giovanili di Sampdoria, Roma (ai tempi della foto di copertina con Bruno Conti) e Venezia fino alla scorsa stagione. Ora la prima esperienza in prima squadra con le civette allenate da Alberto Corradi.

Il comunicato

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Francesco Recagno, attaccante classe 2007, proveniente dalla Primavera del Venezia.

Cresciuto tra Varazze, Vado, Sampdoria, Roma e successivamente Venezia, Francesco è un giovane di grande prospettiva che ha costruito il proprio percorso in importanti settori giovanili professionistici.

Attaccante rapido, tecnico e dotato di grande qualità, arriva in biancoblù con entusiasmo, ambizione e tanta voglia di mettersi in gioco.

Benvenuto Francesco, in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori del Celle Varazze!

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