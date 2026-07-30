Celle Varazze, Mansueto sull’addio di Corradi: “Ha posto condizioni che io non ho accettato”

Mister Alberto Corradi non è più l’allenatore del Celle Varazze dopo nemmeno un mese di allenamenti in vista del campionato di Serie D. Alla notizia circolata ieri, fa seguito la nota del presidente Gianluca Mansueto:

“Confermo che mister Alberto Corradi non è più alla guida del Celle Varazze. Rapporto in sintonia fino a qualche giorno fa poi qualcosa è successo, sono state poste delle condizioni dal mister che io non ho accettato. Non sono una persona che scende a compromessi. Ringrazio il mister per questo brevissimo periodo insieme. Tengo a sottolineare e precisare che ogni scelta e decisione presa mi appartiene e l’unica cosa che conta è il bene della società . Spero nelle prossime ore di poter ufficializzare a chi sarà affidata la guida tecnica della nostra prima squadra. Forza Celle Varazze!”.

Un fatto che ha sorpreso per le tempistiche visto che sia nell’intervista rilasciata da Corradi pochi giorni fa (qui) sia nell’intervista di presentazione di Mansueto (qui) nulla lasciava presagire una separazione così repentina. Inoltre, di ieri la notizia della fine della revoca della squalifica al ds Umberto Barletta, che con Corradi aveva iniziato a costruire la squadra. Tuttavia, c’è da dire, per onore di cronaca, che mister Corradi era stato scelto dalla vecchia dirigenza e non da Mansueto. Resta ora da attendere per capire se verrà scelto un mister già noto in regione o se arriverà un tecnico da fuori.