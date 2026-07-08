Celle Varazze, il futuro passa dal centrocampo: arriva il classe 2008 Emanuele Annaloro

Il Celle Varazze guarda al presente senza perdere di vista il futuro e mette a segno un innesto di grande prospettiva. La società biancoblù ha infatti ufficializzato il tesseramento di Emanuele Annaloro, centrocampista classe 2008 che andrà a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Nonostante la giovane età, Annaloro può già vantare diverse presenze in Serie D con la maglia del Sestri Levante, un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con il calcio dei grandi e di accelerare il proprio percorso di crescita.
Il club lo descrive come un centrocampista moderno, capace di abbinare qualità e dinamismo, caratteristiche che fanno di lui uno dei profili più interessanti della sua annata.
Con questo innesto il Celle Varazze conferma la volontà di investire su giovani di prospettiva, inserendo in organico un giocatore che potrà rappresentare una risorsa importante sia nell’immediato sia in ottica futura.
Nel comunicato ufficiale, la società ha dato il benvenuto ad Annaloro, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoblù.